Tsitsipas: “Penso sempre a diventare numero uno”

Stefanos Tsitsipas pensa da campione tale vuole essere. Come ha detto nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, è pronto più che mai a diventare il più forte di tutti: “Il numero uno è nella mia mente, anche se so che non è facile, sono pronto. A Montecarlo non ho giocato all’altezza delle mie aspettative.

A Barcellona, Alcaraz è stato più bravo di me, ma a Madrid ho risentito scorrere le sensazioni giuste, anche se ho perso contro Struff”. Nonostante tutti i nuovI campioni emergenti, tra cui appunto il giovane Carlos Alcaraz, il greco ha voluto lasciare un chiaro messaggio durante l’intervista: “Non sono preoccupato nè timoroso. Questi ragazzi più giovani rappresentano uno stimolo fantastico però, anche io sono ancora giovane. Avremo modo di sfidarci a lungo e sarà molto eccitante. Certamente non abbasserò la testa anche se li rispetto molto”.

