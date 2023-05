Nadal salta anche gli Internazionali di Roma

Rafa Nadal rinuncia a giocare anche gli Internazionali Bnl d’Italia. Lo spagnolo ci ha provato, tanto da aver chiesto – nei giorni scorsi – l’invio delle palle ufficiali del torneo per preparasi meglio, a conferma anche della sua meticolosità.

Invece oggi l’annuncio: quindi, se rientrerà, sarà direttamente al Roland Garros: ma in quale condizione di forma? A meno che non voglia dimostrare che può vincere Parigi anche senza aver disputato un solo torneo. Sarebbe davvero da Superman.

“Mi dispiace annunciare che non potrò essere a Roma. Sapete tutti quanto mi addolori non esserci a uno dei tornei che ha segnato la mia carriera professionale e personale per l’affetto e il sostegno dei tifosi italiani. Nonostante abbia notato un miglioramento negli ultimi giorni, per molti mesi non sono riuscito ad allenarmi a un livello elevato e il processo di riadattamento ha i suoi tempi. Non ho altra scelta che accettarli e continuare a lavorare”.