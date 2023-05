Nadal in conferenza stampa: niente Rg e ritiro? Rafa Nadal terrà una conferenza stampa domani alle 16 presso la Rafa Nadal Academy di MoviStar per informare della sua partecipazione al Roland Garros

Rafa Nadal terrà una conferenza stampa domani alle 16 presso la Rafa Nadal Academy di MoviStar per informare della sua partecipazione al Roland Garros. Se giocherà o meno e le motivazioni verranno comunicate solo domani.

Potrebbe però non essere una conferenza stampa solo per annunciare o no la partecipazione al torneo che lui più ama, vinto 14 volte, ma anche per annunciare un stop. Temporaneo, definitivo, non si sa. Qui a Roma tutti tendono ad escludere che giocherà a Parigi (con zero preparazione dopotutto sarebbe stato impossibile) e non escludono più invece una parola: ritiro.

Dopotutto Nadal non gioca dal secondo turno dell’Australian Open, centoundici giorni fa. Ha saltato tutta la stagione sul rosso, da Montecarlo a Madrid e ora Roma, ha perso 1370 punti in classifica ed è uscito dai top 10 per la prima volta da aprile 2005.

La lesione di secondo grado all’ileo-psoas inizialmente prevedeva una stop al massimo di due mesi, ma i tempi si sono già quasi raddoppiati.

