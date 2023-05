Un video preoccupa i fan di Nadal: “Niente Parigi al 70%” Un video circola sui social in queste ore e mostra un Rafael Nadal non certamente in forma e pronto per il Roland Garros

Un video circola sui social in queste ore e mostra un Rafael Nadal non certamente in forma e pronto per il Roland Garros. Si dà anche una percentuale della sua assenza a Parigi, il 70%.

60-70% sure no Nadal at RG 😞 pic.twitter.com/XTlemQ9xiN — Vansh (@vanshv2k) May 11, 2023

Dopotutto Nadal non gioca dal secondo turno dell’Australian Open, centoundici giorni fa. Ha saltato tutta la stagione sul rosso, da Montecarlo a Madrid e ora Roma, ha perso 1370 punti in classifica ed è uscito dai top 10 per la prima volta da aprile 2005.La lesione di secondo grado all’ileo-psoas inizialmente prevedeva una stop al massimo di due mesi, ma i tempi si sono già raddoppiati

