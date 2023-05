Matteo Berrettini salta il Roland Garros

Niente Roland Garros per Matteo Berrettini. Il tennista romano ha annunciato oggi in via ufficiale il proprio forfait per il secondo Major stagionale.

Berrettini è da tempo ai box per un infortunio agli addominali obliqui. Ritiratosi a Monte-Carlo prima del match che lo avrebbe opposto a Holger Rune, è stato costretto a saltare, uno dopo l’altro, Madrid, Barcellona e Roma.

L’attuale numero 20 del ranking ATP punterà dunque tutto sulla stagione erbivora, in vista della quale sta già preparandosi. Anche l’anno scorso Matteo aveva dovuto saltare lo Slam parigino: rientrato sui prati, aveva messo a segno la doppietta di titoli Stoccarda-Queen’s prima di cancellarsi da Wimbledon, dov’era tra i favoriti, per essere risultato positivo a un test anticovid.

