Djokovic bacchetta Norrie: “Non permetto a nessuno di trattarmi così”

Novak Djokovic in conferenza stampa si dimostra ancora furioso per quello successo in campo con Cameron Norrie, nel match vinto in due set. L’inglese lo ha provocato in continuazione durante l’incontro e lo ha anche colpito con uno smash alla gamba: “L’ho riguardato, forse si può dire che non mi abbia colpito apposta. Non so se mi avesse visto. Perifericamente [sic] riesci sempre a vedere dov’è l’avversario. La palla era lentissima e vicinissima alla rete. Mi sono girato perché per me il punto era finito – dice Nole -. Non è stato tanto quello, bensì una combinazione di cose. Dall’inizio, stava facendo tutte le cose che sono consentite: può prendere il MTO, può colpire il giocatore, può dire ‘c’mon’ in faccia più o meno a ogni singolo punto praticamente dal primo game. Sono le cose che nello spogliatoio sappiamo non essere sportive, non è così che ci trattiamo a vicenda. Ma, ripeto, è consentito, dunque…

“Sono andato d’accordo con Cameron da quando è nel tour, ci siamo allenati insieme, quindi non capisco l’atteggiamento in campo. Ha appiccato il fuoco e io ho risposto, non chino il capo permettendo a qualcuno di comportarsi così, reagisco. È tutto. Quello che accade in campo rimane in campo”.

