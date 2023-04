Ranking ATP/WTA: Sinner sale al n. 8. Ruud quarto, Tiafoe avvicina la top ten

Jannik Sinner sale all’ottavo posto del ranking ATP. Al termine di una settimana in cui non è sceso in campo, a metà tra le gloriose fatiche sul cemento nordamericano e l’imminente debutto sul rosso europeo, l’altoatesino si mette alle spalle Holger Rune, migliorando così il career high.

Lunedì scorso il danese poteva contare ancora su 25 punti di vantaggio, ma oggi gli sono scaduti gli 80 punti relativi al titolo nel Challenger di Sanremo 2022, che ha rimpiazzato con i 45 per il secondo turno a Washington, l’estate scorsa. Il saldo negativo è dunque di 35 punti, e il danese finisce alle spalle di Jannik per dieci lunghezze (3335 a 3345).

Fin qui Sinner era stato al massimo nono, per la prima volta il 1° novembre 2021. Nella graduatoria degli italiani meglio classificati nell’era computerizzata, Jannik si mette alle spalle Fabio Fognini, che fu n. 9 nel luglio di quattro anni or sono. Davanti a lui restano Adriano Panatta (n. 4 nell’agosto ’76), Matteo Berrettini (n. 6 nel gennaio dell’anno scorso) e Corrado Barazzutti (n. 7 nell’agosto ’78).

L’avvicendamento tra Sinner e Rune non è l’unica variazione fra i top ten. Il titolo conquistato a Estoril, infatti, riporta un Casper Ruud in evidente crescita sul quarto gradino, che il norvegese sottrae al leader della Race Daniil Medvedev, ora quinto.

All’élite mondiale si avvicina notevolmente Frances Tiafoe: grazie al centro pieno di Houston, lo statunitense diviene undicesimo (+ 4), suo primato personale.

Più in basso, bene Miomir Kecmanovic (34; + 6), finalista in Portogallo, Roberto Carballes Baena (49; + 33), trionfatore a Marrakech, Tomas Martin Etcheverry (59; + 14), finalista a Houston, Quentin Halys (66; + 14), in semi a Estoril, e Alexandre Müller (96; + 30), approdato al match clou in Marocco.

In netto calo Marc-Andrea Huesler (60; – 12), John Isner (68; – 22), Alex Molcan (72; – 21), Federico Coria (76; – 12), David Goffin (85; – 40) ed Emilio Gomez (121; – 22).

Fra gli italiani, dietro a Sinner troviamo Lorenzo Musetti (21; 0), Matteo Berrettini (22; 0) e Lorenzo Sonego (45; + 2). Risale Marco Cecchinato (81; + 15), semifinalista a Estoril, dove al secondo round ha avuto la meglio su Fabio Fognini (97; 0).

Sfiora l’ingresso nei cento Matteo Arnaldi (102; + 14), impostosi brillantemente nel Challenger di Murcia: per il sanremese è il secondo centro stagionale a questo livello, dopo Tenerife a inizio febbraio.

Seguono Giulio Zeppieri (124; – 3), Francesco Passaro (130; – 15), Raul Brancaccio (135; 0), Franco Agamenone (147; + 21 con la semifinale nel Challenger di Barletta), Mattia Bellucci (151; + 3), Luca Nardi (159; + 2), Andrea Pellegrino (173; + 2), Francesco Maestrelli (174; – 1), Andrea Vavassori (176; + 25 con i quarti a Marrakech dalle qualificazioni), Riccardo Bonadio (180; + 1), Luciano Darderi (181; – 1) e Matteo Gigante (196; – 4).

Nel ranking WTA si registra una sola variazione tra le prime quindici: Ons Jabeur, vincitrice del “500” di Charleston, strappa la quarta posizione a Caroline Garcia.

Per il resto, si distinguono Bernarda Pera (33; + 5), giunta negli ottavi nel medesimo evento, e, più in basso, Peyton Steams (89; + 27), finalista a Bogotà. Segno fortemente negativo, invece, per Amanda Anisimova (47; – 12).

La leader azzurra Martina Trevisan si conferma ventesima. Alle sue spalle figurano Camila Giorgi (43; 0), Elisabetta Cocciaretto (51; – 6), Jasmine Paolini (66; + 1), Lucia Bronzetti (79; 0), Sara Errani (85; – 7) e Lucrezia Stefanini (126; – 7).

Irrompe ampiamente fra le duecento la ventiduenne campana Nuria Brancaccio (170; + 36), spintasi ai quarti a Bogotà dopo aver superato le qualificazioni.

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Stefanos Tsitsipas, 4 Casper Ruud (+ 1), 5 Daniil Medvedev (- 1), 6 Andrey Rublev, 7 Félix Auger-Aliassime, 8 Jannik Sinner (+ 1), 9 Holger Rune (- 1), 10 Taylor Fritz.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Jessica Pegula, 4 Ons Jabeur (+ 1), 5 Caroline Garcia (- 1), 6 Coco Gauff, 7 Elena Rybakina, 8 Daria Kasatkina, 9 Maria Sakkari, 10 Petra Kvitova.