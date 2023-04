Muguruza, pausa dal tennis almeno fino all’estate: salta Roland Garros e Wimbledon

Garbine Muguruza dopo essere tornata fino al numero 3 del mondo al termine del 2021, con il successo alle WTA Finals di Guadalajara, ha vissuto un 2022 terribilmente amaro di risultati e con forte insoddisfazione crescente.

Il trend non è cambiato in questo inizio di stagione e da metà febbraio ha cominciato un periodo di pausa chiarito oggi per la prima volta tramite i suoi profili social.

La spagnola, che come ultimo risultato aveva la sconfitta al primo turno del WTA 250 di Lione contro Linda Noskova, si era poi cancellata dagli ultimi tornei a cui era iscritta senza fornire alcuna indicazione sui motivi. Oggi, in un messaggio, ha scritto: “Ciao ragazzi, come state? Io sto spendendo del tempo con la mia famiglia, ed è davvero rinfrancante e piacevole, così allungherò questo periodo fino all’estate. Per questo, salterò tutta la stagione sulla terra e quella sull’erba. Grazie a tutti per i cari messaggi e vi terrò aggiornati”.

Era nell’aria, proprio perché nelle ultime uscite era troppo fragile per reggere l’impatto di una partita, i momenti no che portava, gli alti e bassi. Aveva cominciato la stagione con un primo set vinto 6-0 contro Bianca Andreescu nella nottata italiana tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, ma dal 6-0 5-2 le era venuto come uno stato d’ansia fino a perdere quel match 0-6 7-6(3) 6-1. Sarà poi sconfitta 6-3 6-4 contro Belinda Bencic la settimana successiva, poi 3-6 7-6(1) 6-1 al primo turno dell’Australian Open contro Elise Mertens e infine 6-1 6-4 contro Noskova. L’ultimo successo è al primo turno del WTA 500 di Tokyo il 20 settembre contro Despina Papamichail (6-4 6-2).