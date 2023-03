WTA Indian Wells: Swiatek ferma una volenterosa Raducanu. Crolla Garcia, Rybakina facile

[1] I. Swiatek b. E. Raducanu 6-3 6-1

Iga Swiatek può essere felice: al di là dell’essere tornata nei quarti di finale a Indian Wells, ha finito prima della pioggia completando poco dopo le 10 di sera ora californiana il suo impegno nell’ultimo match della giornata sullo Stadium 1. Fin dall’inizio c’era qualche perplessità sulla possibilità di finire tutto il programma, perché la California in questi giorni sta subendo una nuova ondata di nevicate e precipitazioni fuori dalla norma e sebbene questa zona sia abbastanza protetta dalle montagne (innevate in cima) il meteo annunciava ormai da diversi giorni un rischio medio/alto per questa sera e la mattina di domani.

La polacca, in meno di un’ora e mezza, ha sbrigato la pratica Emma Raducanu. Lo ha fatto con un livello crescente nel corso della partita, ampliando la forbice con la britannica dalla metà del primo set in avanti. La campionessa dello US Open 2021, almeno per il primo set e qualche strascico del secondo, riusciva anche a tenerle testa, allungando gli scambi e cercando vie per portarla lontana dalla linea di fondo e colpire verso il suo dritto. Una tattica relativamente facile da leggere, alla lunga, con la stessa Swiatek che sì non aveva grandi numeri di realizzazione sulla seconda ma gestiva alla lunga sempre meglio quella zona di campo, ingranando poi le marce più alte nel passaggio dal 2-2 al 5-2.

Poteva essere un priom set anche più rapido, forse, se la numero 1 del mondo avesse concretizzato le chance di break avute proprio in apertura, con un 15-40 sull’1-0 in suo favore. L’1-1, tra l’altro, aveva galvanizzato Emma che ha tenuto sotto pressione Swiatek al servizio nel terzo game raccogliendo anche due palle break. Iga stava un po’ pasticciando col dritto, aveva fallito il colpo del 2-1 sul 40-30 e sul 40-40 ha subito la potenza di Raducanu sul suo dritto, ma la riga presa col proprio dritto nel punto successivo ha cancellato la prima minaccia. Per la seconda, poco dopo, c’è voluta una prima palla di servizio diretta al corpo. Fondamentale, infine, il ribaltamento dello scambio nel punto successivo, anticamera alla relativamente comoda chiusura del game poco dopo quando la britannica non è riuscita a entrare col rovescio su una seconda della polacca. Sul 2-2 il primo vero game al servizio convincente per Swiatek, seguito poi dal break a zero, cominciato con un dritto di Raducanu in rete dopo una difesa avversaria e un doppio fallo sullo 0-30.

L’allungo sul 5-2 ha preceduto la chiusura del set, con un relativamente comodo 6-3. Nel secondo parziale il punto di svolta è arrivato sull’1-1, con un game dove Raducanu era avanti 40-15 e Swiatek lo ha riaperto giocando due bei vincenti da fondo campo. La serie di vantaggi ha sempre visto Iga davanti, in pressione, con cinque palle break totali. Il break è arrivato, alla fine, con uno scambio dove Emma ha fatto l’impossibile andando a colpire una riga esterna sulla zona laterale di campo, poi gli ultimi centimetri di campo nella linea di fondo. Quella palla tornava sempre indietro, e alla terza “sparata” il colpo è finito sotto al nastro. Iga, col vantaggio acquisito, ha subito scavato il margine per il 3-1 e lì la partita è finita. Raducanu si è spenta, facendo fatica da lì in avanti a vincere ancora punti e chiudendo il suo torneo con quattro game raccolti. Era contro la numero 1 del mondo, ampiamente sfavorita in questa occasione.

Altri incontri

Swiatek ora avrà un giorno di riposo per scendere in campo giovedì contro Sorana Cirstea, che a sorpresa ha eliminato Caroline Garcia. Brutta prova nel complesso della francese, che nelle tre partite disputate non è mai riuscita a sentirsi davvero a proprio agio. Oggi è stata sconfitta 6-4 4-6 7-5, salvandosi nel secondo quando era indietro 4-3 e servizio per la rumena, poi sprecando nel terzo set il recupero dal 3-0 e servizio per l’avversaria. Nuova battuta d’arresto dolorosa, sempre col filo conduttore di una francese poco serena fin qui.

Vittoria comoda per Elena Rybakina, che ha lasciato tre game a Varvara Gracheva (6-3 6-0) e affronterà ora Karolina Muchova, impostasi in un thriller 6-4 6-7(2) 6-4 contro Marketa Vondorousova.