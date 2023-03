Indian Wells, Sinner: “Wawrinka? Quando lui vince qualche partita diventa pericoloso”

Sei stato bravissimo a uscire da una partita molto difficile.

“Sìsì poiu lui mancino, che spesso crea problemi. Oggi il servizio mi ha aiutato molto. Da fondo campo non mi son sentito benissimo ma queste sono partite in cui si deve trovare un modo e ho avuto pazienza, aspettando la mia possibilità. All’inizio ho perso tanti punti in risposta. Oggi sarà un’altra partita tosta, lui è davvero bravo, speriamo”.

Meglio Wawrinka che Rune?

“Difficile dire. Io ho sempre detto: quando lui vince qualche partita diventa molto pericoloso. Qui ha vinto qualche partita quindi è molto pericoloso. Lui ha tanta esperienza, ha fatto finale qui. Vediamo. Giocheremo di sera, non ho mai giocato di sera qui. Non sarà felice, vediamo se ci sarà vento anche”.

Stai trovando degli ottimi servizi, anche oggi ace esterno sul set point.

“Io faccio sempre più fatica servire la serva, quando è buio. Domani sarà un ottimo test per me, vediamo. Sarà una sfida molto difficile, ma a me piacciono le sfide”.