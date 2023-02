Ranking ATP/WTA: Sinner risale al n. 14. Fritz settimo, boom Wu

Settimo titolo in carriera nel circuito maggiore e risalita di tre gradini nel ranking ATP. Il successo ottenuto a Montpellier porta Jannik Sinner dal diciassettesimo al quattordicesimo posto, consentendogli di scavalcare in un sol colpo Frances Tiafoe, Pablo Carreño Busta e Alexander Zverev, nell’ordine alle sue spalle.

L’altoatesino, impegnato questa settimana a Rotterdam, diviene inoltre numero 8 nella Race 2023. Il record di Jannik nella graduatoria principale è la nona piazza toccata il primo novembre 2021.

Sinner si conferma ovviamente miglior azzurro in classifica. Dietro di lui troviamo, in lieve discesa, Lorenzo Musetti (20; – 2), e Matteo Berrettini (23; – 1). Tra i cento figurano anche Lorenzo Sonego (60; – 4), Fabio Fognini (66; – 8) e Marco Cecchinato (89; + 4 con il secondo turno a Cordoba).

Seguono Francesco Passaro (108; + 1), Matteo Arnaldi (109; + 1), Raul Brancaccio (121; + 3), Mattia Bellucci (149; – 2), Luca Nardi (158; + 6 con le quali superate a Montpellier), Giulio Zeppieri (166; 0), Franco Agamenone (167; 0), Flavio Cobolli (170; + 2), Riccardo Bonadio (174; + 13 con la semifinale nel terzo Challenger di Santa Cruz de Tenerife), Francesco Maestrelli (179; + 4), Luciano Darderi (185; + 15 con il secondo round a Cordoba dalle quali) e Andrea Pellegrino (189; – 3).

Esordisce fra i duecento il ventunenne romano Matteo Gigante (194; + 38), che, da lucky loser, si è imposto a Tenerife, sconfiggendo in una finale tutta italiana il più esperto Stefano Travaglia (311; + 98).

Fra i top ten si registra una variazione. Taylor Fritz, semifinalista a Dallas, strappa il settimo posto a Félix Auger-Aliassime, stabilendo il proprio nuovo primato personale. Al canadese sono usciti dal conteggio i punti relativi al titolo conquistato dodici mesi fa nel “500” di Rotterdam, quest’anno in programma una settimana più tardi.

Tra i venti, senza scendere in campo, ritocca il career high l’altro statunitense Tommy Paul (18; + 1). A seguire, si distinguono Sebastian Baez (36; + 11), vincitore a Cordoba, J.J. Wolf (39; + 4), semifinalista a Dallas, Maxime Cressy (40; + 11), finalista a Montpellier. Bene pure Albert Ramos-Viñolas (44; + 10) e Federico Coria (49; + 18), rispettivamente semifinalista e finalista in Argentina.

Il balzo più consistente lo effettua però Yibing Wu, che a Dallas è diventato il primo cinese ad aggiudicarsi una prova ATP. Il ventitreenne di Hangzhou mette a segno un sonante + 39, che lo issa direttamente al n. 58.

Più in basso, risale Hugo Dellien (107; + 31), in semi a Cordoba dalle qualificazioni, e avvicina notevolmente la top 100 il diciottenne francese Arthur Fils (117; + 46), spintosi al penultimo atto in quel di Montpellier. Bruschi cali, invece, per Jiri Lehecka (53; – 16) e Reilly Opelka (81; – 37).

Nel ranking WTA, immobile la top ten, si segnala qualche scossone tra le inseguitrici. Grazie alle buone prestazioni ad Abu Dhabi, realizzano infatti il career high la finalista Liudmila Samsonova (15; + 4) e le semifinaliste Beatriz Haddad Maia (12; + 2) e Qinwen Zheng (24; + 5).

Il titolo a Linz permette ad Anastasia Potapova di salire al n. 31 (+ 13): anche per lei si tratta del primato personale. In ascesa anche Marketa Vondrousova (74; + 15), spintasi al penultimo atto dell’evento austriaco.

In forte discesa l’estone Anett Kontaveit (27; – 9), n. 2 fino agli ultimi US Open, Irina-Camelia Begu (38; – 11) e Kaja Juvan (112; – 14).

Fra le italiane guida sempre Martina Trevisan, che si conferma venticinquesima. La toscana precede Elisabetta Cocciaretto (54; 0), Jasmine Paolini (64; + 1), Lucia Bronzetti (65; + 1), Camila Giorgi (68; + 5), Sara Errani (106; 0) e Lucrezia Stefanini (127; – 16).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Stefanos Tsitsipas, 4 Casper Ruud, 5 Andrey Rublev, 6 Rafael Nadal, 7 Taylor Fritz (+ 1), 8 Félix Auger-Aliassime (- 1), 9 Holger Rune, 10 Hubert Hurkacz.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Ons Jabeur, 4 Jessica Pegula, 5 Caroline Garcia, 6 Coco Gauff, 7 Maria Sakkari, 8 Daria Kasatkina, 9 Belinda Bencic, 10 Elena Rybakina.