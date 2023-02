Ranking ATP/WTA: salgono Zhu e Parks. In calo Zverev, bene Arnaldi e Brancaccio

Settimana interlocutoria per le classifiche mondiali, con il circuito maggiore maschile fermo per la Coppa Davis e quello femminile con in calendario solo due eventi “secondari”. Nel ranking WTA, immobili le prime trenta, a guadagnare maggiore terreno sono dunque le maggiori protagoniste dei suddetti tornei, Lione e Hua Hin.

Dalla Thailandia festeggia soprattutto Lin Zhu (41; + 13), che ha conquistato il titolo e irrompe tra le cinquanta, per la prima volta all’età di ventinove anni. Bene anche la finalista Lesia Tsurenko (100; + 36) e le semifinaliste Bianca Andreescu (37; + 5) e Xinyu Wang (69; + 12).

In Francia, prevalendo nell’ultimo atto sulla n. 5 del mondo Caroline Garcia, ha trionfato, per la prima volta nel Tour delle “grandi”, Alycia Parks. La ventiduenne statunitense, fin qui mai oltre il 75esimo gradino, mette a segno un sonante + 28, sfiorando l’ingresso fra le cinquanta: è infatti n. 51.

Giusto davanti a lei può già festeggiare il traguardo la diciottenne ceca Linda Noskova (50; + 6), approdata ai quarti dalle qualificazioni. Segno fortemente positivo anche per le semifinaliste Camilla Osorio (61; + 12) e Maryna Zanevska (77; + 16).

Più in basso, da rimarcare il + 42 dell’argentina Nadia Podoroska, impostasi nel “125” di Cali, in Colombia, e ora n. 114, e il + 51 della ventunenne statunitense Peyton Stearns, che, grazie al successo nel torneo ITF da sessantamila dollari di Rome, in Georgia (USA), sale al n. 137.

Fra le italiane guida sempre Martina Trevisan, che si conferma venticinquesima. La toscana precede Elisabetta Cocciaretto (53; – 4), Jasmine Paolini (65; + 1), Lucia Bronzetti (66; – 4), Camila Giorgi (73; – 4), Sara Errani (106; – 1) e Lucrezia Stefanini (111; + 4 con la finale nella prova ITF di Oporto).

Il ranking ATP non vede movimenti fra i top ten. Poco più giù, perde terreno Alexander Zverev (16; – 2), cui è uscita dal conteggio la finale dell’anno scorso a Montpellier. Il tedesco si trovava senza interruzioni nei primi quindici dal 22 maggio 2017, quando, all’indomani del trionfo agli Internazionali d’Italia, era salito dal n. 17 al n. 10. A giovarsi della discesa di Zverev sono Frances Tiafoe (14; + 1), che firma il career high, e Pablo Carreño Busta (15; + 1).

Tra i cinquanta migliorano il primato personale anche Jiri Lehecka (37; + 2), Ben Shelton (41; + 3), Benjamin Bonzi (42; + 3), J.J. Wolf (43; + 5), Constant Lestienne (48; + 4) e Marc-Andrea Huesler (49; + 4). In forte ascesa Roman Safiullin (82; + 18), impostosi nel Challenger di Coblenza, mentre debutta fra i cento il cinese Yibing Wu (97; + 15), finalista nel Challenger di Cleveland.

In brusco calo, al contrario, Alexander Bublik (50; – 14), cui è “scaduto” il titolo a Montpellier, nonché Emil Ruusuvuori (53; – 10), Albert Ramos Vinolas (54; – 17), Filip Krajinovic (71; – 15), Mikael Ymer (73; – 13), Alejandro Tabilo (146; – 49) e Joao Sousa (162; – 78).

Stabili i migliori italiani: Jannik Sinner diciassettesimo, Lorenzo Musetti diciottesimo, Matteo Berrettini ventiduesimo. Tra i cento figurano inoltre Lorenzo Sonego (56; – 5), Fabio Fognini (58; + 4) e Marco Cecchinato (92; + 3).

Dietro a Francesco Passaro (109; + 2), volano i due azzurri che si sono trovati di fronte nel match clou del secondo Challenger di Santa Cruz de Tenerife, il vincitore Matteo Arnaldi (110; + 20) e il finalista Raul Brancaccio (124; + 23).

Seguono Mattia Bellucci (147; – 5), Luca Nardi (164; + 1), Giulio Zeppieri (166; + 2), Franco Agamenone (167; + 3), Flavio Cobolli (172; + 1), Francesco Maestrelli (183; 0), Andrea Pellegrino (186; 0), Riccardo Bonadio (187; 0) e Luciano Darderi (200; + 3).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Stefanos Tsitsipas, 4 Casper Ruud, 5 Andrey Rublev, 6 Rafael Nadal, 7 Félix Auger-Aliassime, 8 Taylor Fritz, 9 Holger Rune, 10 Hubert Hurkacz.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Ons Jabeur, 4 Jessica Pegula, 5 Caroline Garcia, 6 Coco Gauff, 7 Maria Sakkari, 8 Daria Kasatkina, 9 Belinda Bencic, 10 Elena Rybakina.