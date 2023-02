Ranking ATP/WTA: Medvedev risale al n. 8, Sinner n. 12. Pegula torna sul podio

Tre settimane di “purgatorio”, e oggi il pronto rientro fra i top ten del ranking ATP. Grazie al successo nel “500” di Rotterdam, Daniil Medvedev, numero uno del mondo fino allo scorso 11 settembre, risale da undicesimo a ottavo, scavalcando in un colpo solo Félix Auger-Aliassime (nono), Holger Rune (decimo) e Hubert Hurkacz (undicesimo), che perdono una posizione ciascuno.

Il 30 gennaio, al termine degli Australian Open, il russo era uscito dall’élite mondiale, come non gli accadeva dal luglio 2019, scivolando per due settimane al dodicesimo posto e per una all’undicesimo. Il sedicesimo centro in carriera nel circuito maggiore, ottavo sugli amati terreni indoor, lo riporta più in alto, nella presumibile attesa di scalare a breve ulteriori gradini.

In Olanda Medvedev ha sconfitto in rimonta nel match clou Jannik Sinner, che veniva dal titolo ottenuto a Montpellier (e dalla fantastica affermazione al secondo round su Stefanos Tsitsipas). L’altoatesino, che lunedì scorso si era issato dalla diciassettesima alla quattordicesima posizione, ne guadagna altre due, superando Cameron Norrie e Karen Khachanov: ora è dodicesimo (e addirittura quinto nella Race, dietro ai soli semifinalisti dello Slam down under).

Fra gli italiani, alle spalle di Sinner, troviamo Lorenzo Musetti (18; + 2 con i quarti a Buenos Aires), Matteo Berrettini (24; – 1), Lorenzo Sonego (71; – 11), Fabio Fognini (86; – 20) e Marco Cecchinato (90; – 1).

Dietro a Francesco Passaro (109; – 1), Matteo Arnaldi (110; – 1) e Raul Brancaccio (123; – 2), effettua un balzo importante Giulio Zeppieri (127; + 39), vincitore del Challenger di Cherbourg, al career high.

Seguono Mattia Bellucci (149; 0), Luca Nardi (158; 0), Franco Agamenone (165; + 2), Flavio Cobolli (168; + 2), Riccardo Bonadio (171; + 3), Francesco Maestrelli (178; + 1), Luciano Darderi (184; + 1), Andrea Pellegrino (191; – 2) e Matteo Gigante (193; + 1).

Nella graduatoria guidata per la settimana numero 377 da Novak Djokovic (eguagliato il record di Steffi Graf nel settore femminile), sono in forte ascesa Tallon Griekspoor (40; + 21), semifinalista a Rotterdam, Gregoire Barrere (58; + 13), al secondo turno in Olanda dalle qualificazioni, e tre protagonisti del torneo di Buenos Aires: Bernabe Zapata Miralles (63; + 11), spintosi al penultimo atto, Dusan Lajovic (80; + 10) nei quarti dalle quali, e Juan Pablo Varillas (81; + 20), in semi, sempre partendo dal tabellone preliminare.

Rientra nei cento il moldavo Radu Albot (99; + 14), semifinalista a Delray Beach, così come l’australiano Thanasi Kokkinakis (100; + 41), impostosi nel Challenger di Manama.

Poco oltre, risale l’ex n. 3 Stan Wawrinka (105; + 25) e migliora se stesso l’olandese Gijs Brouwer (116; + 44): entrambi si sono spinti ai quarti in quel di Rotterdam.

Netti cali, invece, per Benjamin Bonzi (60; – 12), Roman Safiullin (97; – 14), Reilly Opelka (104; – 23) e Nikoloz Basilashvili (113; – 29).

Nel ranking WTA, grazie alla finale raggiunta a Doha, Jessica Pegula risale sul gradino più basso del podio, scalzando Ons Jabeur. La ventottenne statunitense eguaglia così il primato personale, stabilito lo scorso 24 ottobre. È questa l’unica variazione nella top ten.

Fra le trenta ritoccano il career high le russe Liudmila Samsonova (13; + 2), Ekaterina Alexandrova (16; + 2) e Anastasia Potapova (29; + 2), mentre scivola indietro la lettone Jelena Ostapenko (20; – 6).

Rientra nelle cento l’altra russa Kamilla Rakhimova (97; + 17), che si è aggiudicata la prova ITF da sessantamila dollari di Irapuato, in Messico, mentre ne escono la ceca Marketa Vondrousova (103; – 29) e l’ucraina Dayana Yastremska (122; – 23).

L’italiana meglio piazzata resta Martina Trevisan, che si conferma venticinquesima. La toscana precede Elisabetta Cocciaretto (54; 0), Jasmine Paolini (64; 0), Lucia Bronzetti (65; 0), Camila Giorgi (68; 0), Sara Errani (106; 0) e Lucrezia Stefanini (128; – 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Stefanos Tsitsipas, 4 Casper Ruud, 5 Andrey Rublev, 6 Rafael Nadal, 7 Taylor Fritz, 8 Daniil Medvedev (+ 3), 9 Félix Auger-Aliassime (- 1), 10 Holger Rune (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Jessica Pegula (+ 1), 4 Ons Jabeur (- 1), 5 Caroline Garcia, 6 Coco Gauff, 7 Maria Sakkari, 8 Daria Kasatkina, 9 Belinda Bencic, 10 Elena Rybakina.