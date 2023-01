WTA Auckland: Gauff parte bene nel 2023, vittoria in finale contro Masarova

Prima settimana e primo titolo stagionale per Cori Gauff, che comincia bene il suo 2023 vincendo il WTA 250 di Auckland in Nuova Zelanda.

Il torneo, tornato nel calendario dopo due anni di assenza a causa della pandemia, è stato guastato per tutta la settimana da condizioni meteo terribili che hanno costretto anche diverse partite a giocarsi in un palazzetto indoor lì vicino.

Gauff però è riuscita a prevalere, da numero 1 del seeding, senza perdere set. Pur essendo un 250, era importante partire col piede giusto visto il brutto finale di 2022 tra le prime WTA Finals rovinate tra tensione e stanchezza e la scarsa partecipazione alle Billie Jean King Cup Finals di Glasgow.

Ricapitolando il suo percorso: al primo turno ha superato Tatjana Maria (numero 68 del mondo) 6-4 6-1, poi Sofia Kenin (ora numero 227 WTA, ma che sta cercando di rientrare dopo i problemi avuti per un anno e mezzo fino alla primavera 2022) 6-4 6-4, Lin Zhuhai (numero 84) ai quarti per 6-3 6-2, ieri Danka Kovinic (numero 60) in semifinale per 6-0 6-2 e oggi, in finale, la qualificata Rebeka Masarova (numero 130) 6-1 6-1.

Non c’è mai stata partita, nemmeno quando sul 5-1 e set point la pioggia è di nuovo riapparsa sospendendo tutto. Gauff non ha perso il filo e al rientro è riuscita a chiudere il parziale dominando poi anche il secondo set con lo stesso punteggio per prendersi il terzo titolo WTA della carriera dopo Linz nel 2019 e Parma nel 2021.