WTA Adelaide 2: Bencic trionfa in una finale senza storia, battuta Kasatkina

Settimo titolo in carriera e primo nel 2023 per Belinda Bencic, che nell’anno delle 26 candeline sarà chiamata a fare finalmente quello scatto in avanti che la sua carriera ha “chiamato” fin da quando 10 anni disputava le prime partite nel circuito WTA.

Ad Adelaide, nel secondo WTA 500 consecutivo, la svizzera si è imposta in una finale mai veramente in discussione contro Daria Kasatkina, sconfitta 6-0 6-2.

Anno nuovo, vita nuova? Chissà, certo che la curiosità ora per l’Australian Open aumenterà visto che al primo torneo stagionale (non considerando la United Cup) l’ex top-5 è andata subito a segno e il coach che ora la segue, Dmitri Tursunov, ha tirato fuori ottimi risultati da altre giocatrici di vertice come Aryna Sabalenka e Anett Kontaveit con una buona filosofia e attitudine al lavoro.

Bencic, che esordirà all’Australian Open di martedì, potrebbe avere proprio Sabalenka nell’eventuale ottavo di finale. A conti fatti, se tutto dovesse filare normalmente, sarebbe per entrambe il primo vero test del tabellone. Entrambe, tra l’altro, già a segno, sempre ad Adelaide, in questo inizio di 2023.