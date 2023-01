United Cup: la Polonia va allo spareggio contro l’Italia. Bene Grecia e Croazia, fuori la Francia

Si sono delineati i tre playoff del 4 gennaio nella prima edizione della United Cup.

A Perth ci sarà la sfida tra Grecia e Croazia, a Brisbane quella tra Italia e Polonia, a Sydney tra USA e Gran Bretagna. Alle tre vincenti verrà aggiunta come quarta la nazionale migliore tra le sconfitte per completare il quadro delle Final 4 di Sydney in programma il 6 e il 7 gennaio.

Di seguito il dettaglio delle partite odierne

PERTH

GRECIA b. BELGIO 4-1 (Gruppo A)

M. Sakkari b. E. Mertens 6-1 7-5

S. Sakellaridis b. Z. Bergs 5-7 6-1 6-3

M. Sakkari/S. Tsitsipas b. K. Flipkens/M. Geerts 6-3 6-2

Chiude in trionfo la Grecia, che vince il gruppo A a punteggio pieno e con un roboante 4-1 ai danni del Belgio che chiude dunque la sua United Cup addirittura senza vittorie.

Piuttosto impronosticabile l’andamento della seconda giornata di gare, perché ai belgi non è riuscito nemmeno di prendersi il punto del secondo singolare maschile con l’incredibile exploit di Stefanos Sakellaridis, numero 801 del ranking ATP, che ha battuto in rimonta Zizou Bergs 5-7 6-1 6-3 e ha dato il terzo punto alla Grecia dopo la vittoria di Maria Sakkari contro Elise Mertens.

Grecia dunque che avanza ai playoff dove affronterà, il 4 gennaio, la vincente dello scontro diretto tra Francia e Croazia con quest ultimi avanti 2-0 dopo la giornata di lunedì.

CROAZIA b. FRANCIA 3-1 (Gruppo F)

C. Garcia b. P. Martic 7-6(9) 6-4

B. Gojo b. A. Mannarino 7-6(5) 4-6 7-6(5)

È la Croazia di Donna Vekic a Borna Coric a passare il Gruppo F della United Cup, anche se nell’ultima giornata della serie contro la Francia a prendersi la scena è Borna Gojo, già protagonista in Coppa Davis nel 2021 quando la Croazia arrivò in finale sconfitta solo dalla Russia.

Dopo il 2-0 maturato ieri grazie a Vekic e Coric, i croati hanno dato filo da torcere già nel primo singolare quando Petra Martic si è arresa solo 7-6(9) 6-4 a Caroline Garcia, ma poi ci ha pensato Gojo, che si è imposto al tie-break decisivo contro Adrian Mannarino, recuperando da 3-5 nel set decisivo e proiettando la sua nazionale allo spareggio contro la Grecia del 4 gennaio.

BRISBANE

ITALIA b. NORVEGIA 5-0 (Gruppo E)

M. Berrettini b. C. Ruud 6-4 6-4

L. Bronzetti b. U. Eikeri 6-2 7-5

C. Rosatello/L. Musetti b. U. Eikeri/V. Durasovic 7-6(6) 6-2

qui il racconto

POLONIA b. SVIZZERA 3-2 (Gruppo B)

H. Hurkacz b. S. Wawrinka 7-6(5) 6-4

M. Linette b. J. Teichmann 5-7 6-4 6-1

B. Bencic/M. A. Huesler b. A. Rosolska/C. Zuk 7-5 6-2

La Polonia conquista i due punti che la proiettano al playoff contro l’Italia del 4 gennaio. La squadra di Agnieszka Radwanska e Dawid Celt si è imposta contro la Svizzera dopo l’1-1 della prima giornata grazie ai suoi due singolaristi.

Hubert Hurkacz ha aperto la giornata con una vittoria pesante tanto quanto quella di Iga Swiatek ieri contro Belinda Bencic perché molto passava da questa sfida tra numero 1 e ancora una volta la sensazione era di un risultato che potesse pesare molto più per i polacchi, in caso di sconfitta. 7-6(5) 6-4 il punteggio finale, con alcuni sprazzi di bel tennis per entrambi ma anche diversi errori con i rispettivi dritti. A fare la differenza, alla fine, la miglior lucidità di Hurkacz nel primo tie-break dopo il mini-break ottenuto con un doppio fallo sul 3-3 (per nulla semplice l’ultimo dritto in avanzamento, con palla bassa, giocato in lungolinea piuttosto profondo soprattutto per i tanti colpiti non benissimo in precedenza). Buon equilibrio anche nel secondo set fino al 3-3 quando Stan si è di nuovo incartato al servizio e ha finito per cedere, senza più chance in risposta “causa” l’ottima conitnuità di Hurkacz che ha chiuso con un game quasi perfetto e solo gran botte in battuta.

A completare il tutto, il successo di Magda Linette per 5-7 6-4 6-1 contro Jil Teichmann. Era un match che si preannunciava molto teso perché il risultato diventava (come prevedibile) fondamentale per le sorti della serie. Linette è partita meglio in tutti i set, sempre avanti di un break nelle prime fasi, ma non mostrava mai sicurezza con l’andare avanti del parziale. Nel primo ha perso un lungo game al servizio sul 3-1, nel secondo non ha concretizzato diverse palle break in risposta sul 4-1 e sprecato tre set point tra 5-2 e 5-3. Per sua fortuna, la sua tensione veniva pareggiata da quella che mostrava Teichmann, che dopo aver sprecato tanto per rientrare al servizio è scivolata subito indietro 15-40 sul 4-5 perdendo ancora il servizio e il parziale. Nel terzo infine la polacca è riuscita a dilagare anche grazie alla scarsa resistenza di una Teichmann a quel punto molto più scarica mentalmente e chiudendo la serie per la sua nazionale.

Sarà dunque Italia contro Polonia. Difficile parlare di veri favoriti per l’una e per l’altra squadra. Almeno un paio di incontri sembrano chiari, e forse il punto di svolta potrebbe arrivare nel terzo singolare tra Matteo Berrettini e Hurkacz.

SYDNEY

USA b. GERMANIA 5-0 (Gruppo C)

F. Tiafoe b. O. Otte 7-5 6-4

J. Pegula b. L. Siegemund 6-3 6-2

J. Pegula/F. Tiafoe b. L. Siegemund/D. Altmaier 6-7(5) 6-4 1-0(10-7)

Finisce addirittura 5-0 la sfida tra USA e Germania, con i nordamericani che fanno filotto nel punteggio e nelle vittorie ottenute nel gruppo C, garantendosi il primo posto già ieri e ribadendo oggi la superiorità della squadra semplicemente più forte già ai nastri di partenza. Vittorie per Frances Tiafoe e Jessica Pegula, in singolare come in doppio misto, e domani ci sarà la sfida contro la Gran Bretagna che aveva già ottenuto l’1 gennaio la qualificazione al playoff.

AUSTRALIA b. SPAGNA 3-2 (Gruppo D)

J. Kubler b. A. Ramos 6-3 4-6 6-3

J. Bouzas Maneiro b. O. Gadecki 6-2 6-2

S. Stosur/J. Peers b. J. Bouzas Maneiro/D. Vega Hernandez 6-2 6-3

L’Australia chiude la sua United Cup con una vittoria per 3-2 contro la Spagna in una sfida comunque ininfluente per il girone già vinto dalla Gran Bretagna.