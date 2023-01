United Cup, l’Italia vince il gruppo E: 5-0 alla Norvegia, Berrettini batte Ruud

Finisce con un perfetto 5-0 la sfida tra Italia e Norvegia alla United Cup, che decreta il passaggio del turno della squadra di Vincenzo Santopadre agli spareggi dove affronterà Svizzera o Polonia.

Gli azzurri vincono il gruppo E, risultato pressoché mai in discussione dopo la vittoria contro il Brasile ma preso con grande autorevolezza in questa giornata in cui serviva capitalizzare l’importante 2-0 di ieri.

La differenza tra le due squadre era troppa, lo si poteva immaginare fin dall’inizio guardando le composizioni sebbene poi ieri quel doppio vantaggio sia giunto con due partite per nulla banali, soprattutto quella di Martina Trevisan che è rimasta incagliata in una lotta di oltre tre ore. Oggi però, col vantaggio più che rassicurante e gli azzurri che partivano come grandi favoriti in almeno due match su tre, è stato tutto relativamente agevole.

Il match più intrigante è stato anche quello che ha aperto la giornata tra Matteo Berrettini e Casper Ruud. L’italiano veniva da otto sconfitte consecutive contro i top-5, con l’ultima vittoria arrivata alla ATP Cup di due anni fa contro Dominic Thiem, e oggi è riuscito a mettere fine alla serie negativa con un doppio 6-4 maturato in una prova in crescendo, dove è stato il primo a concedere palle break ma da fine primo parziale è divenuto spesso ingiocabile tra servizi letali e dritti pesanti. Il norvegese, che ha ceduto il servizio sul 4-4 nel primo set e sul 3-3 nel secondo, non è così riuscito a garantire alla sua squadra almeno quel singolo punto per tenere viva la situazione allungando la serie al quarto singolare.

A punteggio acquisito sono poi arrivati i successi di Lucia Bronzetti, 6-2 7-5 a Ulrikke Eikeri, e del doppio misto composto da Camilla Rosatello e Lorenzo Musetti contro la stessa Eikeri e Victor Durasovic per 7-6(6) 6-2.