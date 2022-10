Ranking ATP/WTA: Medvedev risale al n. 3. Bene Paolini e Cocciaretto

Daniil Medvedev torna sul podio del ranking ATP. Almeno per una settimana. Il russo ha conquistato nel “500” di Vienna il secondo titolo stagionale, il primo da papà, e ciò gli permette di scalzare Casper Ruud dal terzo posto.

Lunedì prossimo l’ex numero uno vedrà “scadere” in contemporanea i punti relativi alle finali di Parigi Bercy e del “Master” 2021: dunque, anche in caso di successo nel “1000” transalpino, sarà ben difficile ritrovarlo così in alto. Intanto, però, in Austria Medvedev, che si è assicurato un posto a Torino, ha dimostrato di essere tornato in gran forma: in questa ultima parte di stagione può senz’altro mirare ai massimi traguardi.

Anche il vincitore dell’altro “500” in calendario, Félix Auger-Aliassime, guadagna una posizione. Il canadese, impostosi a Basilea (terzo centro di fila dopo Firenze e Anversa), sottrae la nona posizione ad Andrey Rublev, eguagliando il primato personale, stabilito il 22 agosto.

Fra i top ten rientra inoltre Hubert Hurkacz (decimo; + 1), che, con il piazzamento nei quarti a Vienna, relega Taylor Fritz (undicesimo; – 1), out al secondo turno nello stesso torneo, fuori dall’élite mondiale.

Tra i venti risale Denis Shapovalov (16; + 3), finalista in Austria, e irrompe il diciannovenne Holger Rune (18; + 7), spintosi al match clou in Svizzera e sempre più competitivo ai livelli più alti. Poco oltre, si distingue Grigor Dimitrov (28; + 4), semifinalista a Vienna.

Arthur Rinderknech (42; + 9), giunto nei quarti a Basilea partendo dalle qualificazioni, diventa il nuovo numero uno di Francia. Il ventisettenne di Gassin si mette alle spalle Adrian Mannarino (43; – 1) e Gael Monfils (46; – 5).

Entro il centesimo posto, forte ascesa per Ugo Humbert (88; + 15), al secondo turno di Basilea dalle quali, Daniel Altmaier (91; + 15), impostosi nel secondo Challenger di Lima, Gregoire Barrere (93; + 17), che ha fatto suo il Challenger di Brest, e l’ex n. 3 Dominic Thiem (100; + 13), che ha passato un turno a Vienna.

Più in basso, spicca l’avanzata di un altro ex n. 3, Stan Wawrinka (153; + 41), giunto nei quarti a Basilea, dove ha eliminato Ruud. Esce dai cento il georgiano Nikoloz Basilashvili (106; – 12).

Il leader azzurro Jannik Sinner si conferma dodicesimo. Dietro all’altoatesino figurano Matteo Berrettini (15; – 1), Lorenzo Musetti (23; 0), Lorenzo Sonego (51; – 3) e Fabio Fognini (59; 0).

Seguono Marco Cecchinato (109; 0), Francesco Passaro (122; + 2), Luca Nardi (129; + 2), Matteo Arnaldi (140; + 1), Franco Agamenone (154; + 5 con gli ottavi a Lima), Mattia Bellucci (155; + 1), Flavio Cobolli (162; + 5 con la semifinale nel Challenger di Ortisei), Giulio Zeppieri (163; + 1), Luciano Darderi (171; – 1), Andrea Pellegrino (182; – 1), Andrea Vavassori (184; + 13 con la semi a Ortisei), Gianluca Mager (185; – 13), Francesco Maestrelli (187; – 3), Raul Brancaccio (190; – 4) e Riccardo Bonadio (191; – 4).

Nel ranking WTA, immobili le posizioni di vertice con le Finals oggi al via, giungono buone notizie dalle italiane. Alle spalle di Martina Trevisan (27; – 1) e Lucia Bronzetti (60; + 1), infatti, guadagnano quindici posizioni ciascuna Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.

La toscana, impostasi nella prova ITF da centomila dollari di Les Franqueses del Valles, è n. 63; la marchigiana, che ha conquistato il titolo nel “125” di Tampico, le è immediatamente dietro, sessantaquattresima.

Per Cocciaretto si tratta del nuovo career high, un risultato di grande valore, considerato anche il fatto che lo scorso 7 marzo era scivolata al n. 242 e ha debuttato fra le cento solo da un paio di mesi, il 22 agosto (n. 100).

Entro il duecentesimo posto troviamo poi Camila Giorgi (69; 0), Sara Errani (104; – 2) e Lucrezia Stefanini (142; + 7 con i quarti a Poitiers).

Per il resto, da rimarcare le ascese di Yue Yuan (75; + 8) e Ysaline Bonaventure (94; + 11), finaliste nelle prove ITF da ottantamila dollari di Tyler e Poitiers, oltre a quella di Anna Karolina Schmiedlova (96; + 10), fermatasi al penultimo atto a Les Franqueses del Valles. Bruschi cali per Danka Kovinic (79; – 11) e Maryna Zanevska (81; – 17).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Rafael Nadal, 3 Daniil Medvedev (+ 1), 4 Casper Ruud (- 1), 5 Stefanos Tsitsipas, 6 Alexander Zverev, 7 Novak Djokovic, 8 Félix Auger-Aliassime (+ 1), 9 Andrey Rublev (- 1), 10 Hubert Hurkacz (+ 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Ons Jabeur, 3 Jessica Pegula, 4 Coco Gauff, 5 Maria Sakkari, 6 Caroline Garcia, 7 Aryna Sabalenka, 8 Daria Kasatkina, 9 Veronika Kudermetova, 10 Simona Halep.