WTA Cincinnati: Serena Williams, esordio contro Raducanu. Tabellone ostico per Swiatek

1° QUARTO DI TABELLONE

[1] I. Swiatek vs bye

S. Stephens vs A. Cornet

M. Keys vs Y. Putintseva

B. Haddad Maia vs [16] A. Ostapenko

[11] C. Gauff vs [Q]

S. Sorribes Tormo vs A. Riske

E. Rybakina vs [SE]

bye vs [8] G. Muguruza

2° QUARTO DI TABELLONE

[3] P. Badosa vs bye

[Q] vs [Q]

B. Krejcikova vs V. Kudermetova

[SR] K. Muchova vs [15] S. Halep

[12] B. Bencic vs S. Cirstea

P. Kvitova vs J. Teichmann

[WC] C. McNally vs A. Sasnovich

bye vs [5] O. Jabeur

3° QUARTO DI TABELLONE

[7] J. Pegula vs bye

[SR] B. Andreescu vs C. Giorgi

K. Kanepi vs V. Azarenka

[SR] S. Williams vs [10] E. Raducanu

[14] Ka. Pliskova vs [WC] V. Williams

[Q] vs E. Mertens

[Q] vs A. van Uytvanck

bye vs [4] M. Sakkari

4° QUARTO DI TABELLONE

[6] A. Sabalenka vs bye

M. Trevisan vs [Q]

[WC] S. Kenin vs [WC] S. Rogers

A. Anisimova vs [9] D. Kasatkina

[13] L. Fernandez vs E. Alexandrova

N. Osaka vs S. Zhang

[Q] vs [Q]

bye vs [2] A. Kontaveit