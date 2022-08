WTA Cincinnati: semifinale Keys Kvitova, Garcia vola dalle qualificazioni e sfida Sabalenka

Non deve essere necessariamente una sorpresa avere nelle semifinali del WTA 1000 di Cincinnati quattro grandi colpitrici tutto braccio e alto rischio, soprattutto un paio di esse, per un torneo che ha una superficie piuttosto veloce e dove ognuna di loro ha un gioco che si sposa molto bene con le caratteristiche principali.

E sarà una prima volta importante, in questo 2022, per chiunque tra Madison Keys, Petra Kvitova, Caroline Garcia e Aryna Sabalenka riuscirà a mettere mano sul trofeo.

Paradossalmente, però, la giocatrice forse dal miglior rendimento tra queste è anche quella arrivata fin quassù partendo dalle qualificazioni. L’estate di Caroline è stata piuttosto interessante, tra due titoli (seppur di livello 250) e qualche ottimo scalpo raccolto (vittorie contro Iga Swiatek, Bianca Andreescu, Emma Raducanu, Jessica Pegula) contrapposto a qualche uscita precoce che ancora c’è stata. La classifica e il morale ne hanno però giovato, garantendosi almeno una testa di serie al prossimo US Open dopo essere stata fuori dalle prime 50 del mondo fino a poche settimane fa. Anche perché, diciamocelo, sa giocare benissimo a tennis. Andy Murray quel giorno di ormai una decina di anni fa non vide male su di lei, e se non è mai riuscita ad arrivare stabilmente ai piani alti del ranking è anche per problematiche che hanno poco a che fare su come impostare un dritto o un rovescio.

La francese, nel match della sessione serale, ha battuto Jessica Pegula 6-1 7-5 e affronterà ora Aryna Sabalenka. Tra tutte le vicissitudini della bielorussa, anche nelle ultime settimane, finalmente una settimana abbastanza tranquilla. Un concetto da esprimere con molta calma, vista la frustrazione emersa anche nelle ultime due partite tra la vittoria di ieri contro Shelby Rogers e quella odierna contro Shuai Zhang (6-4 7-6), ma è ormai a due vittorie dall’interrompere il digiuno di titoli che dura da più di un anno (Madrid 2021) e la situazione la vede incredibilmente come l’unica testa di serie rimasta.

Nella parte alta sarà sfida tra Madison Keys e Petra Kvitova. La statunitense, dopo aver battuto Swiatek, si è ripetuta per 6-2 6-4 contro l’attuale campionessa di Wimbledon Elena Rybakina, eliminando così le ultime due campionesse Slam di questa stagione. Ha già vinto a Cincinnati nel 2019 e oggi a fine partita ha voluto in qualche modo rimarcare come questo sia un torneo che adora, proprio perché si sposa perfettamente con la sua linea, ritrovando qualche sorriso avuto in Australia a inizio anno, dove vinse un titolo e raggiunse la semifinale all’Australian Open dicendosi piuttosto felice di un atteggiamento molto positivo in campo e dove riusciva a mettere da parte giudizi e pensieri.

Contro di lei la bi-campionessa di Wimbledon, alla prima semifinale di grande spessore dopo oltre due anni e che è giunta tra le migliori quattro dopo aver salvato un match point nel match d’esordio contro Jil Teichmann (finalista nel 2021) e aver demolito da lì in avanti le sue avversarie: 6-2 6-2 al secondo turno, 6-1 4-6 6-0 al terzo, 6-2 6-3 ieri contro Ajla Tomljanovic. È la sua seconda semifinale stagione dopo quella di Eastbourne lo scorso giugno, quando si prese poi il titolo WTA 500 in finale.