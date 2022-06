Wimbledon: facile Djokovic, Sinner al terzo turno, eliminato Ruud

La terza giornata dello slam londinese regala come sorpresa l’eliminazione della testa di serie numero 3 e recente finalista al Roland Garros Casper Ruud. Il norvegese è stato rimontato dal transalpino Ugo Humbert dopo essere andato avanti di un set.

Vittoria e terzo turno raggiunto per Jannik Sinner, l’altoatesino dopo aver controllato nei primi due parziali contro Ymer si lascia sorprendere dallo svedese nel terzo set perso in volata per 7-5. Nel quarto parziale torna tutto sotto controllo e Sinner lascia appena due giochi al suo avversario.

Nessun problema sul campo centrale per Novak Djokovic che opposto a Thanasi Kokkinakis archivia la pratica contro l’australiano in due ore nette. Una partita mai in discussione, nessun long set, ma che poteva nascondere più di qualche insidia.

Negli altri match Goffin fa fuori la testa di serie numero 31, l’argentino Baez, con un risultato nettissimo. Battaglia tra Norrie e Munar, l’idolo locale dopo essere stato in vantaggio è costretto alla rimonta al quinto. Ritiro per Harrison che lascia strada ad Otte dopo appena quattro giochi disputati.

Risultati 3ª giornata

[1] Djokovic b. Kokkinakis 6-1 6-4 6-2

[9] Norrie b. Munar 6-4 3-6 5-7 6-0 6-2

Humbert b. [3] Ruud 3-6 6-2 7-5 6-4

Johnson b. Peniston 6-3 6-2 6-4

[10] Sinner b. M. Ymer 6-4 6-3 5-7 6-2

[30] Paul b. Mannarino 6-2 6-4 6-1

Goffin b. [31] Baez 6-1 6-2 6-4

Bublik b. Lajovic 7-6(9) 6-2 7-5

[25] Kecmanovic b. Tabilo 7-6 (4) 7-6(3) 3-6 6-3

[31] Otte b. Harrison 3-1 rit.

[22] Basilashsvili b. Halys 7-6 (7) 0-6 7-5 7-6(5)

[23] Tiafoe b. Marterer 6-2 6-2 7-6(3)