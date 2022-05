Ranking ATP/WTA: Baez e Rune, primo titolo e ingresso nei top 50

Il primo titolo nel circuito maggiore e il career high con ingresso fra i top 50 del ranking ATP. Oggi i giovani emergenti Sebastian Baez e Holger Rune hanno validissimi motivi per festeggiare.

Partiamo dal ventunenne argentino, che si è imposto a Estoril. Baez mette a segno un bel + 19 rispetto a sette giorni fa, issandosi al quarantesimo posto.

Ancor più consistente il balzo in avanti del ragazzo di Copenaghen, che ha appena compiuto diciannove anni: Rune, trionfatore a Monaco di Baviera, guadagna venticinque posizioni e ora è n. 45.

Entrambi stanno scalando rapidamente la classifica: il tennista di Buenos Aires ha effettuato il proprio debutto fra i cento lo scorso 22 novembre, il danese vi è entrato solo il 17 gennaio.

Stabiliscono i rispettivi primati personali anche altri protagonisti dei due tornei in oggetto, a partire da Frances Tiafoe (25; + 4) e Sebastian Korda (30; + 7), finalista e semifinalista in Portogallo. Stesso discorso per Botic van de Zandschulp (31; + 9), costretto al ritiro nel match clou dell’evento tedesco, nonché per Miomir Kecmanovic (32; + 6) e Oscar Otte (53; + 9), fermatisi al penultimo atto.

In forte calo Nikoloz Basilashvili (27; – 7), Cristian Garin (39; – 9), Albert Ramos Viñolas (43; – 12), Benjamin Bonzi (70; – 12) e Jan Lennard Struff (90; – 21).

Gli azzurri di punta, Matteo Berrettini e Jannik Sinner, si confermano rispettivamente sesto e dodicesimo. Lorenzo Sonego (28; – 1), Fabio Fognini (51; – 1) e Lorenzo Musetti (63; – 2). Oltre il centesimo posto troviamo Gianluca Mager (112; + 3), Stefano Travaglia (115; + 2), Marco Cecchinato (119; – 10), Andreas Seppi (138; – 2) e Flavio Cobolli (150; – 4).

Il titolo nel Challenger di Roma Garden regala a Franco Agamenone un balzo di venticinque gradini, fino al n. 151. Bene anche il finalista Gian Marco Moroni, n. 164 (+ 14). Seguono Alessandro Giannessi (169; – 9), Federico Gaio (183; – 1), Thomas Fabbiano (191; + 6), Salvatore Caruso (192; – 2) e Luca Nardi (198; + 2).

Tutto fermo nel ranking WTA, che nel fine settimana ha visto già le fasi iniziali del “1000” di Madrid. Fra le italiane, guida Camila Giorgi (31), davanti a Jasmine Paolini (46), Lucia Bronzetti (80), Martina Trevisan (81), Lucrezia Stefanini (152), Sara Errani (156) ed Elisabetta Cocciaretto (157).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Daniil Medvedev, 3 Alexander Zverev, 4 Rafael Nadal, 5 Stefanos Tsitsipas, 6 Matteo Berrettini, 7 Casper Ruud, 8 Andrey Rublev, 9 Carlos Alcaraz, 10 Félix Auger-Aliassime.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Paula Badosa, 3 Barbora Krejcikova, 4 Aryna Sabalenka, 5 Maria Sakkari, 6 Anett Kontaveit, 7 Karolina Pliskova, 8 Danielle Collins, 9 Garbiñe Muguruza, 10 Ons Jabeur.