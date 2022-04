Maria Sharapova in dolce attesa, l’annuncio via social

Nel giorno del suo 35esimo compleanno, Maria Sharapova annuncia di essere in attesa del suo primo figlio. “Mangiare la torta di compleanno per due è sempre stata la mia specialità” scrive sui social, allegando un’istantanea che la ritrae felice in riva al mare in bikini.

L’ex numero 1 del mondo, ritiratasi dal tennis ad inizio 2020, da qualche anno è legata sentimentalmente all’imprenditore britannico Alexander Gilkes, classe 1979. Nel dicembre 2020 i due avevano annunciato le nozze, ora la loro storia d’amore si arricchisce di un nuovo capitolo.