Maria Sharapova dice “sì”: la russa sposerà il fidanzato Alexander Gilkes

Con una foto sul proprio profilo Instagram, Maria Sharapova annuncia di aver detto “sì” alla proposta di matrimonio del fidanzato, il britannico Alexander Gilkes.

“Ho detto sì dal primo giorno in cui ci siamo incontrati. Questo era il nostro piccolo segreto, non è così?”. Con queste parole la grande campionessa russa, ritiratasi a fine febbraio, ha reso pubblica la grande novità che l’attenderà probabilmente nel prossimo anno.

“I LOOK FORWARD TO A LIFETIME OF LOVING YOU” I CAN’T COPE SOMEONE CHECK MY BLOOD PRESSURE @MariaSharapova pic.twitter.com/2PoJiv2k9t — The Drive Volley (@thedrivevolley) December 17, 2020

Gilkes invece, sul proprio profilo Instagram, ha scritto: “Grazie per fare di me un ragazzo veramente veramente felice. Non vedo l’ora di vivere una vita per amarti e per imparare da te”.

Lei classe 1987, lui del 1979, si sono conosciuti ormai diversi anni fa e hanno sempre tenuto un profilo abbastanza basso per quella che era la notorietà di lei nell’universo sportivo e lui in quello del business, con una passione per la letteratura russa.