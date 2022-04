Confermata l’indiscrezione: Mouratoglou chiude con Serena Williams, allenerà Halep

Tutto era nato da un indizio social apparso circa un mese fa.

Nella seconda metà di febbraio Simona Halep si era presentata all’accademia di Patrick Mouratoglou per due settimane di allenamenti in vista del Sunshine Double e negli ultimi giorni di quel blocco di lavoro era sparita la dicitura “coach di Serena Williams” dalla biografia dell’allenatore francese.

La frase era riapparsa quando in tanti cominciarono a farsi domande su cosa volesse dire quel gesto. Noi riprendemmo l’informazione perché per una persona come Mouratoglou che cura tantissimo la propria immagine quella all’apparenza banale riga poteva significare veramente qualcosa di importante. E così, oggi, l’ufficialità: è il nuovo coach full time di Halep.

I am now the full-time coach of @Simona_Halep. pic.twitter.com/MRlkmeJyhw — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) April 7, 2022

L’annuncio dell’allenatore francese: “Oggi comincio un nuovo capitolo della mia carriera di allenatore: sarò allenatore full time di Simona Halep.

Negli ultimi otto mesi ho realizzato quanto mi è mancato allenare (nel circuito, nda). È la passione della mia vita, e io credo di poter dare ancora tanto. Simona è arrivata alla Mouratoglou Academy prima di Indian Wells per un programma di allenamenti. Ho partecipato ad alcuni esercizi con lei, l’ho osservata allenarsi. Alla fine della settimana lei mi ha chiesto se ero disponibile come coach per seguirla. Ho il massimo rispetto per lei ma in quel momento era fuori discussione. Poche settimane dopo ho avuto una conversazione con Serena Williams e si sono aperte le porte per me, almeno nel breve periodo, per lavorare con qualcun altra.

Vi terrò aggiornati su cosa accadrà prossimamente”.

(aggiornamenti a breve)