WTA, Barty rinuncia a Indian Wells e Miami: “Non sono ancora pronta per tornare”

Doppio, inatteso, pesante forfait nel circuito WTA.

Ashleigh Barty, numero 1 del mondo e reduce dalla trionfale estate australiana, non sarà al via del WTA 1000 di Indian Wells al via lunedì (come lei anche Danielle Collins) e ha già dato forfait anche per il WTA 1000 di Miami in programma tra due settimane.

Un’assenza che peserà tanto anche perché non c’erano veri segnali di possibili forfait da parte dell’australiana, protagonista della miglior partenza della carriera quest anno con 11 vittorie su 11 partite giocate e due titoli in singolare (compreso l’Australian Open) e uno in doppio. Di recente ha partecipato però a diverse attività promozionali “a casa sua” alla scoperta di vari luoghi dell’entroterra australiano, ha partecipato a eventi assieme ai bambini delle comunità aborigene e probabilmente non ha mai preso in mano la racchetta fin qui.

Il comunicato dice: “Sfortunatamente il mio corpo non ha recuperato nella maniera che speravo dopo l’Australian Open e non sono stata in grado di prepararmi adeguatamente per Indian Wells e Miami. Non credo di essere al livello necessario per vincere questi eventi e come risultato ho deciso di cancellarmi da entrambi. Amo qui tornei e mi rattrista non poter prenderne parte ma preparare al meglio il mio corpo deve essere una priorità”. Pesante, soprattutto, il forfait a Miami dove aveva vinto le due edizioni giocate all’Hard Rock Stadium tra 2019 e 2021.

Il prossimo evento, ha annunciato, vorrà essere il playoff di Billie Jean King Cup che si giocherà in Australia il 15-e 16 aprile contro la Slovacchia.