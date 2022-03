Ranking ATP/WTA: Berrettini torna sesto, Sinner decimo

Gli azzurri di punta si riprendono prontamente quanto perso sette giorni fa. Nella nuova edizione del ranking ATP Matteo Berrettini, che lunedì scorso era stato scavalcato da Andrey Rublev al sesto posto, effettua l’immediato controsorpasso. Discorso analogo per Jannik Sinner, che si riprende la decima piazza, tornando a mettersi alle spalle Hubert Hurkacz.

Il Tour maggiore era fermo per la Coppa Davis, ma il russo e il polacco avevano in scadenza punti relativi a tornei ormai datati, che non hanno potuto rimpiazzare in modo adeguato. In particolare, Rublev ha perso i 500 del titolo a Rotterdam 2021 (“tamponati” in maniera alquanto parziale dai 90 della semi a Doha nello stesso anno); a Hurkacz, che precedeva Sinner per un solo punto, sono usciti i 45 per il secondo round nel medesimo torneo (entrano nel computo i 17 relativi alla semi nel Challenger di Poznan 2019!).

Fra gli italiani, dietro a Berrettini e a Sinner, troviamo Lorenzo Sonego (21; 0), Fabio Fognini (36; + 2), Lorenzo Musetti (56; + 1, career high) e Marco Cecchinato (92; + 3). Rientra nei cento Gianluca Mager (95; + 9), vincitore del Challenger di Gran Canaria.

Seguono Stefano Travaglia (110; + 1), Andreas Seppi (122; + 1), Salvatore Caruso (151; + 5), Franco Agamenone (169; + 5), Thomas Fabbiano (174; + 3), Flavio Cobolli (177; + 1), Gian Marco Moroni (184; – 1), Federico Gaio (185; + 1) e Alessandro Giannessi (186; – 2).

Per il resto, si segnalano i bruschi cali di Marton Fucsovics (48; – 13), Francisco Cerundolo (100; – 24) e Steve Johnson (115; – 22).

Nel ranking WTA l’unica variazione fra le top ten riguarda Maria Sakkari, che sottrae la sesta posizione a Paula Badosa: la greca eguaglia il career high stabilito lo scorso 1° novembre.

Più in basso, da rimarcare i balzi in avanti di Camila Osorio (35; + 9), finalista a Monterrey, Shuai Zhang (41; + 23), impostasi a Lione, Nuria Parrizas Diaz (45; + 6) e Beatriz Haddad Maia (61; + 8), entrambe semifinaliste in Messico, Caroline Garcia (66; + 8), fermatasi al penultimo atto in Francia.

Dopo un lungo periodo buio, risale imperiosamente Dayana Yastremska (103; + 37), approdata al match clou di Lione. L’ucraina vanta come primato personale il n. 21 raggiunto nel gennaio di due anni fa.

In calo Elina Svitolina (18; – 3), Clara Tauson (40; – 7), Viktorija Golubic (51; – 16), Irina-Camelia Begu (72; – 16) e Marie Bouzkova (97; – 16).

Precipita ben oltre il centesimo posto Sofia Kenin (130; – 41). Giusto due anni fa la statunitense aveva fissato il best ranking al n. 4, posizione che ha occupato per l’ultima volta il giorno di Ferragosto 2021, neanche sette mesi or sono.

Fra le italiane, guida sempre Camila Giorgi (30; – 1) davanti a Jasmine Paolini (46; + 2 con i quarti a Lione) e a Martina Trevisan (86; + 6 con il secondo turno nello stesso evento). Seguono Lucia Bronzetti (101; + 1), Sara Errani (148; + 6), Lucrezia Stefanini (157; + 1) e Federica Sarra (192; + 3). Esce dalle duecento Giulia Gatto Monticone (211; – 11).

I top ten del ranking ATP: 1 Daniil Medvedev, 2 Novak Djokovic, 3 Alexander Zverev, 4 Rafael Nadal, 5 Stefanos Tsitsipas, 6 Matteo Berrettini (+ 1), 7 Andrey Rublev (- 1), 8 Casper Ruud, 9 Félix Auger-Aliassime, 10 Jannik Sinner (+ 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Barbora Krejcikova, 3 Aryna Sabalenka, 4 Iga Swiatek, 5 Anett Kontaveit, 6 Maria Sakkari (+ 1), 7 Paula Badosa (- 1), 8 Karolina Pliskova, 9 Garbiñe Muguruza, 10 Ons Jabeur.