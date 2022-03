Ranking ATP: Djokovic torna in vetta, Nadal n. 3, Fritz n. 8. WTA: Swiatek e Sakkari sul podio

Dopo appena tre settimane Novak Djokovic torna in vetta al ranking ATP. Il fuoriclasse serbo non ha preso parte al Master 1000 di Indian Wells, ma non aveva punti in scadenza, al contrario dell’ex leader Daniil Medvedev, cui escono dal conteggio i 250 relativi al successo nel torneo di Marsiglia dell’anno scorso.

Il russo li sostituisce con i soli 45 del terzo round californiano (dopo il bye iniziale ha battuto Machac e ceduto a Monfils) e deve quindi cedere lo scettro per venti lunghezze (8465 a 8445). Per Djokovic – che quest’anno ha giocato solo a Dubai, uscendo nei quarti – comincia la settimana numero 362 da numero uno, un record dall’istituzione delle classifiche computerizzate, datata agosto 1973.

Al terzo posto, ormai non troppo distante dal duo di testa (è a quota 7715), riecco Rafael Nadal, che, con il piazzamento in finale, scavalca Alexander Zverev. Il maiorchino era assente dal podio dall’edizione della classifica datata 2 agosto.

Dietro a Stefanos Tsitsipas, stabile in quinta posizione, torna il semifinalista Andrey Rublev, che strappa il n. 6 a Matteo Berrettini per soli cinque punti (5040 a 5035).

Irrompe nell’élite mondiale Taylor Fritz, inatteso trionfatore nell’evento californiano. Lo statunitense mette a segno un altisonante + 12 per issarsi all’ottavo posto: finora era stato al massimo n. 16, giusto un mese fa. La sua ascesa impressiona, considerato anche che alla vigilia degli US Open, dunque a fine agosto, non figurava nemmeno tra i quaranta.

Nella top ten perdono terreno Casper Ruud (nono; – 1) e Félix Auger-Aliassime (decimo; – 1), mentre ne esce Jannik Sinner (dodicesimo; – 2), superato anche da Hubert Hurkacz (che si conferma undicesimo). Si avvicina ulteriormente alle posizioni di vertice il giovanissimo Carlos Alcaraz (15; + 4), spintosi al penultimo atto, dov’è stato protagonista di un’accanita battaglia con l’idolo Nadal.

Avanzano pure due ex top ten quali Gael Monfils (23; + 5), negli ottavi dopo esser costato il trono a Medvedev, e Grigor Dimitrov (25; + 10), nei quarti. Allo stesso round sono approdati Miomir Kecmanovic (40; + 21) e il redivivo Nick Kyrgios (74; + 58).

In forte calo, invece, Aslan Karatsev (33; – 11), Lloyd Harris (44; – 12), Dominik Koepfer (61; – 10) e Facundo Bagnis (104; – 22).

Fra gli italiani, dopo Berrettini e Sinner, troviamo Lorenzo Sonego (22; – 1), Fabio Fognini (34; + 2), Lorenzo Musetti (77; – 21), Marco Cecchinato (95; – 3) e Gianluca Mager (100; – 5).

Seguono Stefano Travaglia (113; – 3), Andreas Seppi (138; – 16), Salvatore Caruso (157; – 6), Flavio Cobolli (167; + 10 con la semifinale nel primo Challenger di Roseto degli Abruzzi), Franco Agamenone (169; 0), Thomas Fabbiano (173; + 1), Alessandro Giannessi (174; + 12 con la semi nel secondo Challenger di Roseto), Gian Marco Moroni (185; – 1), Federico Gaio (187; – 2) e Andrea Pellegrino (196; + 5): quest’ultimo esordisce fra i primi duecento.

Nel ranking WTA, mutano le componenti del podio, alle spalle della salda leader Ashleigh Barty. Barbora Krejcikova e Aryna Sabalenka retrocedono rispettivamente al quarto e al quinto posto, scendendo due gradini ciascuna: a rimpiazzarle sono Iga Swiatek (seconda; + 2) e Maria Sakkari (terza; + 3), entrambe al career high. La polacca e la greca si sono contese il titolo di Indian Wells, andato alla prima con una dimostrazione di forza.

In sesta piazza (+ 1) torna Paula Badosa: la spagnola, fermatasi al penultimo atto, precede Anett Kontaveit (settima; – 2). Rientra fra le top twenty l’altra semifinalista, l’ex regina Simona Halep (19; + 7).

Netta risalita per Petra Martic (58; + 21): la croata, giunta nei quarti, è stata n. 14 nel gennaio di due anni or sono. Effettua il proprio debutto fra le cento la britannica Harriet Dart (99; + 23), negli ottavi dalle qualificazioni.

Fra le italiane, guida sempre Camila Giorgi (31; – 1) davanti a Jasmine Paolini (45; + 1) e a Martina Trevisan (88; – 2). Seguono Lucia Bronzetti (102; – 1), Sara Errani (143; + 5) e Lucrezia Stefanini (160; – 3). Esce dalle duecento Federica Sarra (201; – 9).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic (+ 1), 2 Daniil Medvedev (- 1), 3 Rafael Nadal (+ 1), 4 Alexander Zverev (- 1), 5 Stefanos Tsitsipas, 6 Andrey Rublev (+ 1), 7 Matteo Berrettini (- 1), 8 Taylor Fritz (+ 12), 9 Casper Ruud (- 1), 10 Félix Auger-Aliassime (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Iga Swiatek (+ 2), 3 Maria Sakkari (+ 3), 4 Barbora Krejcikova (- 2), 5 Aryna Sabalenka (- 2), 6 Paula Badosa (+ 1), 7 Anett Kontaveit (- 2), 8 Karolina Pliskova, 9 Garbiñe Muguruza, 10 Ons Jabeur.