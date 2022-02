Ranking ATP/WTA: Kontaveit n. 6, Lehecka top 100

Anett Kontaveit conferma di essere diventata una macchina schiacciasassi quando si gioca indoor e, con il quarto centro di fila in eventi al coperto, si regala un nuovo primato personale nel ranking WTA. La ventiseienne estone, trionfatrice a San Pietroburgo, guadagna in un sol colpo tre posizioni, issandosi alla numero 6.

Kontaveit si mette alle spalle, nell’ordine, Garbiñe Muguruza, Maria Sakkari (da lei battuta in una combattutissima finale) e Iga Swiatek, che retrocedono di un gradino ciascuna.

Fin qui il record di Anett era il settimo posto, raggiunto per la prima volta lo scorso 15 novembre. Da rimarcare le principali tappe della sua recente, frenetica, ascesa in classifica:

ancora n. 30 lo scorso 20 settembre,

n. 20 il 4 ottobre, una settimana dopo il titolo a Ostrava, conquistato battendo sempre Sakkari nel match clou,

n. 14 il 25 ottobre, grazie al successo in quel di Mosca,

n. 8 il 1° novembre, con il nuovo centro a Cluj-Napoca.

Tra le prime venti, ottengono il career high senza scendere in campo Emma Raducanu (12; + 1) e Jessica Pegula (14; + 2), mentre perde terreno Elena Rybakina (16; – 4). Subito oltre, risalgono le semifinaliste di San Pietroburgo Jelena Ostapenko (21; + 4) ed Elise Mertens (22; + 4).

In forte calo Daria Kasatkina (28; – 7), Ekaterina Alexandrova (51; – 8), Magda Linette (71; – 26) e Vera Zvonareva (103; – 21).

Fra le italiane, dietro alla leader Camila Giorgi (ventinovesima; + 1), Jasmine Paolini (46; + 2) ritocca ulteriormente il career high; stesso discorso, alle spalle di Martina Trevisan (88; + 5), per Lucia Bronzetti (113; + 2).

Seguono Sara Errani (145; 0), Elisabetta Cocciaretto (162; + 1) e Lucrezia Stefanini (163; + 17, best ranking con il titolo conquistato una settimana fa nella prova ITF di Sharm el-Sheikh). Rientrano fra le duecento Giulia Gatto Monticone (196; + 6) e Federica Sarra (198; + 6): per quest’ultima si tratta del primato personale.

Tutto fermo nella top ten del ranking ATP. Tra i venti si segnala il nuovo miglioramento di Taylor Fritz (17; + 2), giunto nei quarti a Dallas, e il rientro di Reilly Opelka (20; + 3), vincitore dello stesso torneo. In netta discesa Gael Monfils (25; – 7), Filip Krajinovic (44; – 8) e James Duckworth (65; – 10).

Segno fortemente positivo anche per Jenson Brooksby (45; + 9), in finale nel Texas, e soprattutto Jiri Lehecka (95; + 42), spintosi al penultimo atto nel “500” di Rotterdam dopo essere partito dalle qualificazioni. Impressionante il cammino olandese del ventenne ceco, che, battuto Shapovalov al debutto in main draw, si è arreso solo in rimonta a Tsitsipas. L’anno scorso, di questi tempi, Jiri era ben oltre il trecentesimo posto.

Stabili i due azzurri nella top ten: Matteo Berrettini sesto, Jannik Sinner decimo. Con la semifinale raggiunta a Buenos Aires, Lorenzo Sonego guadagna una posizione, eguagliando il career high al n. 21 stabilito a inizio ottobre.

Dietro a Fabio Fognini (38; + 2), anche Lorenzo Musetti (57; + 6), con i quarti a Rotterdam, pareggia il proprio miglior piazzamento dello scorso settembre. Tra i cento figurano inoltre Gianluca Mager (67; 0) e Marco Cecchinato (92; 0).

Entro la duecentesima posizione troviamo Stefano Travaglia (119; – 10), Andreas Seppi (123; – 23), Salvatore Caruso (150; + 1), Federico Gaio (174; + 2), Franco Agamenone (179; + 1), Flavio Cobolli (190; + 3), Thomas Fabbiano (192; – 10), Gian Marco Moroni (194; + 2) e Alessandro Giannessi (197; + 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Daniil Medvedev, 3 Alexander Zverev, 4 Stefanos Tsitsipas, 5 Rafael Nadal, 6 Matteo Berrettini, 7 Andrey Rublev, 8 Casper Ruud, 9 Félix Auger-Aliassime, 10 Jannik Sinner.

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Aryna Sabalenka, 3 Barbora Krejcikova, 4 Karolina Pliskova, 5 Paula Badosa, 6 Anett Kontaveit (+ 3), 7 Garbiñe Muguruza (- 1), 8 Maria Sakkari (- 1), 9 Iga Swiatek (- 1), 10 Ons Jabeur.