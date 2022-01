Nick Kyrgios e Tanasi Kokkinakis stanno facendo divertire il pubblico di Melbourne in doppio. Il duo australiano, in tabellone grazie ad una wild card, danno spettacolo in campo… e vincono. Ora sono in semifinale e sfideranno le tds nr. 3 Granollers/Zeballos.

Gli highlights del successo ai quarti sulla coppia numero 6 del seeding Puetz/Venus.