Un Natale a tutto tennis su Eurosport: tre documentari su Sinner, Nadal e McEnroe

l termine di uno degli anni più intensi nella storia del tennis (certamente italiano) e già alla lunga vigilia dell’Australian Open 2025, Eurosport si gode le Feste con una serata a tema, giovedì 26 dicembre, che inizia alle 20:00 e propone tre produzioni originali dedicate ai signori del tennis, disponibili anche in streaming e on demand su Discovery+.

Su EUROSPORT 1 si parte con John McEnroe: The Racket, che riesamina la squalifica di The Genius dall’Australian Open 1990 per condotta antisportiva, dopo aver insultato l’arbitro durante il suo match di quarto turno.

Alle 21:00 Forza Sinner and the Rise of Italian Tennis celebra il miglior anno della nostra vita tennistica dal primo trionfo di Jannik negli Slam, alla seconda Coppa Davis consecutiva di un’Italia sempre più centro di gravità.

Alle 22:00 Rafael Nadal: King of Paris ripercorre i 14 trionfi di Rafa al Roland Garros poche settimane dopo il suo ritiro da leggenda del tennis.

E farà un certo effetto non vedere Nadal nel main draw dell’Australian Open 2025, che da domenica 12 gennaio alle finali femminile e maschile del 25/26 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport e in diretta integrale su Discovery+ con oltre 250 ore di tennis LIVE dai campi di Melbourne Park, tutti i match italiani commentati e una squadra di campioni degli Slam oggi autorevoli opinionisti: Boris Becker, John McEnroe, Mats Wilander, Justine Henin e per la prima volta il due volte vincitore dell’Australian Open Jim Courier.

Numero 1 del tennis mondiale, Jannik Sinner difende il titolo a Melbourne dopo una stagione di trionfi, dall’Australian Open allo US Open, fino alle Nitto ATP Finals di Torino e alla sua seconda Coppa Davis da leader della Nazionale italiana. Fra i suoi maggiori rivali, il 10 volte campione dell’Australian Open Novak Djokovic, il numero 2 del ranking ATP Alexander Zverev, il finalista uscente Daniil Medvedev e il rivale generazionale Carlos Alcaraz, ma anche un rigenerato Matteo Berrettini.

Oltre a lui e a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Jasmine Paolini hanno molte chance di rendersi protagonisti sui campi di Melbourne.

