Berrettini: “Nadal? Nel 2019 era la mia prima semi Slam. Sarà un’altra battaglia”

Matteo Berrettini commenta a caldo la vittoria contro Gael Monfils al microfono di Sam Groth. “Pensavo di avere la partita in mano invece mi sono ritrovato al quinto set. Ma ho lottato e ho vinto, sono molto felice per questo”.

In semifinale troverà Nadal, proprio come agli US Open 2019 quando ai quarti superò sempre Gael Monfils al quinto: “Sì, quella però era la mia prima semifinale Slam e non sapevo bene cosa aspettarmi. Anche Rafa ha giocato cinque set e avremo bisogno di tempo per riposarci entrambi. Io ho qualche anno in meno, ma lui molta più esperienza di me”.