US Open, day 2: tutti i risultati del singolare maschile

[1] N. Djokovic vs [Q] H. Rune

T. Griekspoor vs J-L. Struff

K. Nishikori b. S. Caruso 6-1 6-1 5-7 6-3

M. McDonald b. [27] D. Goffin 6-2 7-5 6-3

[21] A. Karatsev b. J. Munar 7-5 1-6 6-3 6-2

J. Thompson b. G. Mager 4-6 6-3 7-5 2-6 7-6(3)

J. Brooksby vs M. Ymer

T. Fritz vs [14] A. de Minaur

[10] H. Hurkacz b. E. Gerasimov 6-3 6-4 6-3

A. Seppi b. M. Fucsovics 2-6 7-5 6-4 2-6 7-6(13)

D. Kudla b. L. Djere 4-6 6-3 7-5 7-6(1)

[Q] O. Otte b, [20] L. Sonego 6-7(8) 7-5 7-6(4) 7-6(1)

[28] F. Fognini vs V. Pospisil

T. Sandgren vs I. Ivashka

C. Moutet b. S. Travaglia 6-4 7-5 7-6(3)

[6] M. Berrettini b. J. Chardy 7-6(5) 7-6(7) 6-3

[4] A. Zverev b. S. Querrey 6-4 7-5 6-2

A. Ramos b. L. Pouille 6-1 5-7 5-7 7-5 6-4

Y. Nishioka vs J. Sock

[31] A. Bublik b. Y. Hanfmann 6-0 4-6 6-2 6-1

[17] G. Monfils b. F. Coria 6-3 6-3 6-2

S. Johnson vs [Q] M. Marterer

M. Cecchinato vs Z. Svajda

[13] J. Sinner b. M. Purcell 6-4 6-2 4-6 6-2

[Q] M. Cressy b. [9] P. Carreno-Busta 6-7 4-6 6-1 6-4 7-6(7)

N. Basilashvili b. S. Korda 6-2 2-1 rit.

L. Musetti vs E. Nava 6-7(5) 6-4 6-1 6-3

[22] R. Opelka b. S. Kwon 7-6(3) 6-4 6-4

L. Harris b. [25] K. Khachanov 6-4 1-6 4-6 6-3 6-2

E. Escobedo b. P. Cuevas 6-1 6-3 6-1

R. Carballes Baena b. T. Paul 7-6(5) 6.2 1-6 6-3

[7] D. Shapovalov b. F. Delbonis 6-2 6-2 6-3