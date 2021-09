Ida colpisce New York: piogge torrenziali, US Open nel caos, migliaia bloccati. Dichiarato stato d’emergenza

Era annunciata, alla fine è arrivata. Ida, o almeno quel che rimane del potente uragano forza 4 che qualche giorno fa ha impattato con la costa della Louisiana lasciando una scia di devastazione, morti e disagi enormi in tante località del sud degli Stati Uniti, è arrivata a New York.

Non aveva più le sembianze di quel mostro che procedeva con venti di oltre 200 chilometri orari, ma il carico di acqua che trasportava era imponente e nemmeno tutto il tragitto dal profondo sud alla costa nord-orientale è bastato per farla diminuire.

Ieri gli organizzatori dello US Open avevano deciso di programmare tutte le partite sui campi esterni, non provvisti di tetto, come primo e secondo match in ordine, in modo da vedere giocatori e giocatrici in singolare in campo per le 11 e poi entro le 13/14. Il piano è riuscito quasi senza intoppi, a parte una breve interruzione verso le 14, ma intorno alle 23, con Ida che nel frattempo stava lambendo New York City nella zona nord-occidentale, ha cominciato a penetrare sul cielo della megalopoli. Barbora Krejcikova e Christina McHale erano in campo, in quel momento, a inizio del secondo set e alle prime gocce di pioggia l’arbitro ha prontamente fermato tutto. La ceca chiedeva se non fosse il caso di rimanere ad attendere gli sviluppi, ma il giudice di sedia ha replicato: “No. Non mi importa, andate dentro!”.

Di lì a poco, quello sarebbe stato l’unico match interrotto nei campi esterni. Gli organizzatori credevano di essersela cavata, ma il peggio doveva ancora arrivare. Krejcikova e McHale han finito il loro match sull’Arthur Ashe, poco prima dell’inizio della sessione serale, e nel frattempo sul Louis Armstrong si scatenava una cascata d’acqua da far paura.

#USOpen In one of the most bizarre match stoppages, blowing wind and rain under the corners of the Louis Armstrong Stadium roof halted a men’s second-round matchup, despite the roof being closed 👉 https://t.co/1N7vrQmXA2



(🎥: @SolomonRapoport) pic.twitter.com/h5BQEphkSN — Courier Mail Sport (@cmail_sport) September 2, 2021

In un campo col tetto a disposizione, lo spazio che veniva lasciato “libero” tra il muro laterale e il tetto per permettere una miglior circolazione dell’aria è servito alla pioggia per entrare nell’impianto e, sospinta da forti venti, ad allagare tutto

Scary stuff here in nyc, for reference this is Armstrong stadium….that has a roof!! pic.twitter.com/XnejrDQyG5 — Jesse Levine (@jesselevine7) September 2, 2021

Kevin Anderson e Diego Schwartzman sono stati costretti a fermarsi e a scappare negli spogliatoi mentre il pubblico sugli spalti non sapeva se rimanere lì o poter uscire. E di fatto, con la quantità d’acqua che scendeva in uno stadio col tetto chiuso, ci voleva poco per capire cosa potesse esserci lì fuori. Ed ecco, tramite un video di Darren Cahill, coach di Simona Halep, cosa succedeva nel ground

Just confirming that this was my partner in the booth tonight, Jason Goodall shedding his suit and shoes to brave the walk from Armstrong to Ashe stadium during the storm.



The chaos was real as not a single person thought it was weird 😂 https://t.co/bQ7SAFJ6yK — Darren Cahill (@darren_cahill) September 2, 2021

Sloane Stephens è riuscita a scappare dall’impianto verso le 21:45, ha filmato l’arrivo in hotel pochi minuti dopo l’una del mattino a causa di traffico ed enormi disagi. Non andava per niente meglio a chi provava a muoversi con treni o metropolitane, e soprattutto la situazione nelle stazioni di queste ultime era molto difficile con cascate d’acqua che entravano e han bloccato centinaia di persone che avevano provato a lasciare anzitempo l’impianto

Central Park just received 3.15 inches of rain in an hour, breaking the all-time record of 1.94 inches set on August 21. Plenty of flooding throughout NYC, including the subways. Stay safe everyone!pic.twitter.com/N39fAq3uq7 — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) September 2, 2021

New York declared a state of emergency as the Northeast region was slammed by torrential rain from the remnants of Ida, causing heavy flooding https://t.co/JEz7Yg2MrX — CNN (@CNN) September 2, 2021