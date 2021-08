US Open: Osaka parte bene, Sabalenka si distrae un set. Jabeur è la mina vagante

[3] N. Osaka b. M. Bouzkova 6-4 6-1

Naomi Osaka è tornata nel luogo che l’ha definitivamente lanciata verso vette inarrivabili, come popolarità, nel 2018. Lo US Open è da sempre per lei qualcosa di speciale, soprattutto per il suo passato quando da bambina quando abitava non troppo distante dall’impianto e, come raccontava in questi giorni, si ricorda di quanto corresse lungo i campi per cercare di vedere più partite possibili.

Questo torneo ha un posto speciale nel suo cuore, a maggior ragione dopo i fatti del 2020 e la vittoria quasi da film con un tennis in crescendo dall’infortunio pre-Slam alla coscia alla semifinale/finale dove ha tirato fuori il massimo per superare due ottime protagoniste come Jennifer Brady e, soprattutto, Victoria Azarenka.

Il 2021 è un anno particolare, dove lei ha giocato (e vinto) pochissimo dall’Australian Open. Ha anche ammesso in conferenza stampa l’altro giorno di aver sbagliato nell’esporsi in quel modo a Parigi, sollevando quel polverone, malgrado non rimpianga necessariamente di aver messo in luce uno stato psicologico ormai deteriorato. Arrivare qui, però, può essere un toccasana. Sa che qui può fare molto bene e sa che quanto succede ora può venire stravolto in una eventuale seconda settimana: oltre ai problemi fisici del 2020, nel 2018 arrivava da tre sconfitte consecutive. Ha bisogno di giocare e risentire buone sensazioni, e questa prima parte del tabellone può esserle d’aiuto.

L’esordio contro Marie Bouzkova è stato abbastanza una formalità. 6-4 6-1 il punteggio finale, salvando tutte le otto palle break fronteggiate e prendendo il largo dal 4-4 nel primo set al 5-0 nel secondo. Al prossimo turno, ora, la qualificata Olga Danilovic.

Altri incontri

Avanza al secondo turno, pur lasciando per strada un set, Aryna Sabalenka. La numero 2 del seeding ha esordito allo US Open con un 6-4 6-7(3) 6-0 contro Nina Stojanovic e per i primi due set è stata molto altalenante. Avanti 4-1 nel primo parziale si è vista riagganciata prima dello scatto decisivo, poi 4-2 nel secondo e arrivo in volata con un brutto tie-break giocato. Nel terzo è riuscita a far valere la propria superiorità e al prossimo turno avrà la semifinalista dell’ultimo Roland Garros: Tamara Zidansek.

Uno dei nomi più caldi dell’ultimo periodo è quello di Ons Jabeur, che è riuscita solo poche settimane fa a irrompere in top-20 ma guardando la Race la si trova attorno alle prime 10 del mondo per rendimento nel 2021. La tunisina sta giocando tanto bene, e il 7-5 7-5 all’esordio contro l’ostica Alizé Cornet, reduce anche dalla finale di Chicago di appena qualche giorno fa, è un importante primo passo nello Slam newyorchese. Al prossimo turno per lei ci sarà Maria Camila Osorio Serrano che, in mezzo al tripudio di tifosi colombiani, ha battuto Ivana Jorovic 6-2 6-2.

Buon esordio anche per Elina Svitolina, impostasi 6-3 6-2 contro Rebecca Marino, e per la medaglia d’argento olimpica Marketa Vondrousova, che ha battuto 7-5 6-0 Elena Gabriela Ruse.