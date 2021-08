Ranking ATP/WTA: Sinner n. 15. Podio Tsitsipas, Krejcikova top ten

L’altoatesino, vincitore a Washington, guadagna nove posizioni, rientrando inoltre nella top ten della Race. Il greco scalza Nadal dal terzo gradino, la ceca entra per la prima volta nell’elite mondiale

Primo titolo in un “500” e ingresso fra i top 15 del ranking ATP. Dopo un periodo difficile, Jannik Sinner ha rimesso le cose a posto in quel di Washington, conquistando il terzo trofeo in carriera nel circuito maggiore, secondo stagionale.

Il giovane altoatesino guadagna così nove posti in classifica, passando direttamente dal n. 24 al n. 15, suo nuovo career high. Sinner torna inoltre nella top ten della Race, dove mette a segno un + 3, divenendo decimo.

Davanti a lui, tra gli azzurri, resta Matteo Berrettini, che si conferma saldamente ottavo. Alle sue spalle, anche Lorenzo Sonego migliora il primato personale: venticinquesimo (+ 1).

Dietro al torinese troviamo Fabio Fognini (37; – 5), Lorenzo Musetti (62; – 2), Gianluca Mager (71; 0), Marco Cecchinato (86; – 2), Andreas Seppi (88; 0) e Stefano Travaglia (98; 0).

Entro la duecentesima posizione figurano inoltre Salvatore Caruso (113; – 2), Federico Gaio (155; – 8), Alessandro Giannessi (170; – 1) e Paolo Lorenzi (189; – 9).

Novità di rilievo sul podio della classifica solitamente su base dodici mesi. Stefanos Tsitsipas, infatti, sale per la prima volta sul gradino più basso, scalzando Rafael Nadal (quarto; – 1) , fuori negli ottavi a Washington (mentre due anni fa si era imposto nel Master 1000 di Montreal e ora il relativo score gli viene scalato).

Dall’evento nella capitale degli States escono bene il finalista Mackenzie McDonald (64; + 43) e i semifinalisti Kei Nishikori (55; + 12) e Jenson Brooksby (97; + 33). Scivola fuori dai top twenty, invece, Gael Monfils (24; – 7).

Nei piani alti del ranking WTA perde terreno Bianca Andreescu, che retrocede dal quinto all’ottavo posto. La canadese vede scadere i punti relativi al titolo conquistato due anni or sono a Toronto. A sorpassarla, guadagnando una posizione ciascuna, sono Elina Svitolina (quinta), Karolina Pliskova (sesta) e Iga Swiatek (settima): per quest’ultima si tratta del nuovo career high.

Realizza il nuovo record personale, entrando al contempo per la prima volta fra le top ten, anche Barbora Krejcikova. La campionessa in carica del Roland Garros sfrutta il forzato calo di Simona Halep (13; – 3), da tempo ai box per infortunio per salire il gradino che ancora la separava dall’elite mondiale: ora è decima.

Resta per poco tra le venti Serena Williams (20; – 4), che era approdata all’ultimo atto nella Rogers Cup 2019. In forte ascesa le protagoniste del torneo di San Jose: la finalista Daria Kasatkina (27; + 4), la vincitrice Danielle Collins (28; + 8) e Ana Konjuh (88; + 28), in semi partendo dalle qualificazioni.

Bene anche la tedesca Andrea Petkovic (68; + 23), l’egiziana Mayar Sherif (97; + 23) e, più in basso, la serba Aleksandra Krunic (197; + 71), rispettivamente trionfatrice, finalista e semifinalista a Cluj, in Romania. In forte calo la ceca Marie Bouzkova (74; – 22).

Scendono di nuovo da tre a due le italiane tra le cento: vi rimangono Camila Giorgi (71; 0) e Jasmine Paolini (98; – 2), mentre ne esce Martina Trevisan (101; – 1). Seguono Sara Errani (117; – 4), Elisabetta Cocciaretto (124; – 2) e Lucia Bronzetti (175; 0). Appena fuori dalle duecento Giulia Gatto Monticone (201; + 2).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Daniil Medvedev, 3 Stefanos Tsitsipas (+ 1), 4 Rafael Nadal (- 1), 5 Alexander Zverev, 6 Dominic Thiem, 7 Andrey Rublev, 8 Matteo Berrettini, 9 Roger Federer, 10 Denis Shapovalov.

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Naomi Osaka, 3 Aryna Sabalenka, 4 Sofia Kenin, 5 Elina Svitolina (+ 1), 6 Karolina Pliskova (+ 1), 7 Iga Swiatek (+ 1), 8 Bianca Andreescu (- 3), 9 Garbiñe Muguruza, 10 Barbora Krejcikova (+ 1).