Ranking ATP/WTA: Sabalenka n. 2. Zverev punta il podio, Sonego si migliora

È Aryna Sabalenka la prima inseguitrice di Ashleigh Barty. Questo decreta oggi il ranking WTA, che vede la bielorussa salire al secondo posto dietro alla per ora irraggiungibile australiana, vincitrice anche a Cincinnati.

Pur sconfitta al proprio debutto in Ohio (al tie-break decisivo con Badosa), Sabalenka migliora se stessa, mettendosi alle spalle Naomi Osaka, out negli ottavi. La ventitreenne di Minsk conta 7010 punti contro i 6666 della giapponese: ben distante la leader Barty, a quota 10185.

Non si tratta dell’unico movimento tra le prime dieci. Il piazzamento nei quarti consente infatti a Barbora Krejcikova di sorpassare Garbiñe Muguruza in nona posizione, stabilendo così il primato personale.

Rientra fra le venti l’ex numero uno Angelique Kerber (17; + 5), spintasi fino al penultimo atto. Fra le trenta nuovo career high per Paula Badosa (26; + 3), giunta nei quarti.

Poco più in basso spicca il balzo in avanti compiuto da Jil Teichmann: l’elvetica, sorprendente finalista a Cincinnati, mette a segno un perentorio + 32 salendo al n. 44. Il suo primato resta per il momento il n. 40 raggiunto ad aprile.

Si segnala poi il + 24 di Clara Tauson: la diciottenne danese, impostasi a Chicago, si issa al n. 77. In forte calo Victoria Azarenka (19; – 6), Johanna Konta (47; – 11), Alizé Cornet (68; – 11) e Vera Zvonareva (101; – 17).

Scivola indietro di tre gradini la leader azzurra Camila Giorgi, ora trentaseiesima. Alle sue spalle troviamo Jasmine Paolini (98; + 2), Martina Trevisan (105; – 1), Sara Errani (112; + 2), Elisabetta Cocciaretto (121; 0), Lucia Bronzetti (172; + 1) e Giulia Gatto Monticone (200; 0).

Il ranking ATP vede la forte ascesa di Alexander Zverev, che ha trionfato nel Master 1000 nordamericano. Il tedesco fa sua la quarta posizione, scavalcando Rafael Nadal, e mette nel mirino il gradino più basso del podio, occupato da Stefanos Tsitsipas, che ha battuto in semifinale: il greco ha 8350 punti contro gli 8240 di Sascha. Zverev è già stato terzo, per la prima volta nel novembre del 2017.

Grazie al piazzamento nei quarti il canadese Felix Auger-Aliassime risale due posizioni tornando quindicesimo ed eguagliando così il career high stabilito il 12 luglio.

Rientrano fra i top twenty gli esperti Grigor Dimitrov (18; + 3) e Gael Monfils (20; + 2), entrambi approdati agli ottavi; ne escono Roberto Bautista Agut (21; – 5) e David Goffin (30; – 11). In forte calo anche Milos Raonic (34; – 10), Yoshihito Nishioka (68; – 11) e soprattutto Richard Gasquet (82; – 29).

Tra gli italiani Matteo Berrettini si conferma ottavo. Dietro a Jannik Sinner (16; – 1), Lorenzo Sonego, spintosi agli ottavi in quel di Cincy, ritocca il best ranking: il torinese è n. 23, quattro gradini più in alto rispetto a lunedì scorso.

Seguono Fabio Fognini (32; + 4), Lorenzo Musetti (58; + 4), Gianluca Mager (70; + 3, career high), Marco Cecchinato (80; + 3), Andreas Seppi (88; – 1) e Stefano Travaglia (100; 0).

Entro la duecentesima posizione figurano inoltre Salvatore Caruso (113; 0), Federico Gaio (159; – 4), Alessandro Giannessi (171; 0) e Paolo Lorenzi (188; + 2).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Daniil Medvedev, 3 Stefanos Tsitsipas, 4 Alexander Zverev (+ 1), 5 Rafael Nadal (- 1), 6 Dominic Thiem, 7 Andrey Rublev, 8 Matteo Berrettini, 9 Roger Federer, 10 Denis Shapovalov.

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Aryna Sabalenka (+ 1), 3 Naomi Osaka (- 1), 4 Karolina Pliskova, 5 Sofia Kenin, 6 Elina Svitolina, 7 Bianca Andreescu, 8 Iga Swiatek, 9 Barbora Krejcikova (+ 1), 10 Garbiñe Muguruza (- 1).