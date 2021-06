Wimbledon, day-1: risultati e partite cancellate nel tabellone di singolare femminile

[8] Ka. Pliskova vs T. Zidansek cancellata

D. Vekic vs A. Potapova cancellata

A. Li vs N. Podoroska cancellata

T. Martincova vs [28] A. Riske cancellata

[22] J. Pegula vs C. Garcia

[WC] L. Samsonova vs K. Kanepi

[LL] K. Ahn vs H. Watson

S. Stephens vs [10] P. Kvitova

[13] E. Mertens vs [WC] H. Dart cancellata

L. Zhu vs M. Barthel cancellata

L. Davis b. [WC] J. Burrage 6-2 6-1

[23] M. Keys b. [Q] K. Swan 6-3 6-4

[29] V. Kudermetova vs V. Golubic

P. Hercog vs D. Collins

M. Brengle vs C. McHale

[Q] Xin. Wang vs [4] S. Kenin

[7] I. Swiatek vs S. W. Hsieh

M. Bouzkova vs V. Zvonareva

I. C. Begu vs [Q] K. Volynets

V. Gracheva vs [26] P. Martic

[21] O. Jabeur vs R. Peterson cancellata

[WC] V. Williams vs M. Buzarnescu cancellata

[Q] L. Pattinama Kerkhove b. S. Kuznetsova 6-3 6-3

[11] G. Muguruza b. F. Ferro 6-0 6-1

[15] M. Sakkari vs A. Rus cancellata

S. Rogers vs S. Stosur cancellata

M. Doi vs [Q] C. Liu

K. Mladenovic vs [18] E. Rybakina

[32] E. Alexandrova b. L. Siegemund 6-1 6-3

[Q] M. C. Osorio Serrano vs [Q] A. Kalinskaya

[Q] D. Lao vs [WC] K. Boulter

[2] A. Sabalenka b. [Q] M. Niculescu 6-1 6-4