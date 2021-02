Ranking ATP/WTA: Sinner e Travaglia al career high

Secondo titolo in carriera e nuovo career high per Jannik Sinner. L’altoatesino ha fatto suo il Great Ocean Road Open di Melbourne, il che gli consente di guadagnare quattro posizioni nel ranking ATP: ora è trentaduesimo. E la sua scalata alla classifica sarebbe ben più lesta se non fossero intervenute le norme “conservative” in seguito alla pandemia.

Sinner ha battuto nella prima finale tutta italiana dal 1988 Stefano Travaglia. Anche il marchigiano stabilisce il record personale, issandosi al sessantesimo posto, undici gradini più in alto rispetto a lunedì scorso.

Tra gli azzurri, davanti a Sinner, troviamo sempre Matteo Berrettini e Fabio Fognini, che si confermano rispettivamente decimo e diciassettesimo. Seguono Lorenzo Sonego (35; – 1) e, dopo Travaglia, Salvatore Caruso (78; – 2), Marco Cecchinato (82; – 3) e Gianluca Mager (96; 0).

Oltre la centesima posizione figurano Andreas Seppi (108; – 1), Lorenzo Musetti (122; 0), Federico Gaio (140; – 2), Paolo Lorenzi (154; – 4), Lorenzo Giustino (157; – 3), Alessandro Giannessi (160; + 5), Thomas Fabbiano (174; + 1) e Roberto Marcora (182; – 1).

Per il resto, torna fra i top twenty Felix Auger Aliassime (19; + 2), finalista nell’altro torneo in programma a Melbourne, il Murray River Open: ancora una volta, però (la settima in altrettante finali disputate), il canadese ha dovuto rinviare l’appuntamento con il primo trofeo nel Tour maggiore. Poco più in basso, colui che gli ha negato il titolo, il britannico Daniel Evans, migliora il proprio primato (26; + 7).

Nel ranking WTA si registra una variazione fra le prime dieci: Petra Kvitova sottrae l’ottava piazza a Bianca Andreescu grazie all’ottavo di finale raggiunto a Melbourne (Yarra Valley Classic). Tra le venti, ottimo + 4 per Elise Mertens, impostasi nel Gippsland Trophy: ora la belga è sedicesima.

Forti ascese per Kaia Kanepi (65; + 29), finalista nel medesimo evento, e Ann Li (69; + 30), che nel Grampians Trophy ha raggiunto l’ultimo atto: avrebbe dovuto affrontare Anett Kontaveit, ma l’incontro non si è disputato per i ritardi nel programma e l’imminente inizio degli Australian Open.

Per quanto riguarda le italiane, Camila Giorgi (79; – 3) precede Martina Trevisan (89; – 3), Jasmine Paolini (95; + 2), Elisabetta Cocciaretto (126; + 6), Sara Errani (134; – 3), Giulia Gatto Monticone (168; 0) e Martina Di Giuseppe (189; 0).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Rafael Nadal, 3 Dominic Thiem, 4 Daniil Medvedev, 5 Roger Federer, 6 Stefanos Tsitsipas, 7 Alexander Zverev, 8 Andrey Rublev, 9 Diego Schwartzman, 10 Matteo Berrettini.

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Simona Halep, 3 Naomi Osaka, 4 Sofia Kenin, 5 Elina Svitolina, 6 Karolina Pliskova, 7 Aryna Sabalenka, 8 Petra Kvitova (+ 1), 9 Bianca Andreescu (- 1), 10 Kiki Bertens.