Ranking ATP/WTA: Korda entra nei 100, Musetti si migliora

Sebastian Korda irrompe fra i primi cento del ranking ATP. Il ventenne figlio d’arte statunitense mette a frutto il successo nel Challenger di Quimper, in Francia, per guadagnare ben quindici posizioni in un colpo solo: ora è numero 88.

Per il momento sono ancora lontani i primati personali degli illustri genitori: papà Petr fu n. 2 nel 1998, dopo il titolo conquistato agli Australian Open; mamma Regina n. 26 nel 1991. Per Sebastian è comunque una prima tappa importante in un percorso che potrebbe riservargli soddisfazioni ben maggiori.

Buone notizie per Lorenzo Musetti: grazie al piazzamento in finale nel Challenger di Antalya, il giovanissimo carrarese ritocca il career high, issandosi al n. 122, sette gradini più in alto rispetto a lunedì scorso.

Tra gli italiani guida sempre Matteo Berrettini, decimo, davanti a Fabio Fognini (17), Lorenzo Sonego (34), Jannik Sinner (36), Stefano Travaglia (71), Salvatore Caruso (76), Marco Cecchinato (79), tutti stabili.

Seguono Gianluca Mager (96; – 1) e Andreas Seppi (107; – 1), mentre, alle spalle di Musetti, troviamo Federico Gaio (138; – 2), Paolo Lorenzi (150; 0), Lorenzo Giustino (154; 0), Alessandro Giannessi (165; 0), Thomas Fabbiano (175; – 1) e Roberto Marcora (181; – 1).

Tutto fermo fra le prime cento del ranking WTA. Molto più in basso si segnala il + 43 di Harmony Tan, che si è imposta nella prova ITF da sessantamila dollari di Andrezieux-Boutheon: la francese sale al n. 192.

Immobili le migliori azzurre, a partire da Camila Giorgi, settantaseiesima. Dietro alla marchigiana troviamo Martina Trevisan (86), Jasmine Paolini (97), Sara Errani (131) ed Elisabetta Cocciaretto (132). Perde un posto Giulia Gatto Monticone (168), che precede Martina Di Giuseppe (189), anche lei stabile.

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Rafael Nadal, 3 Dominic Thiem, 4 Daniil Medvedev, 5 Roger Federer, 6 Stefanos Tsitsipas, 7 Alexander Zverev, 8 Andrey Rublev, 9 Diego Schwartzman, 10 Matteo Berrettini.

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Simona Halep, 3 Naomi Osaka, 4 Sofia Kenin, 5 Elina Svitolina, 6 Karolina Pliskova, 7 Aryna Sabalenka, 8 Bianca Andreescu, 9 Petra Kvitova, 10 Kiki Bertens.