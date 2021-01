Australian Open, qualificazioni: avanti Cocciaretto e Gatto Monticone, fuori Di Giuseppe

A Dubai è in corso la seconda giornata, ma già si conoscono i risultati delle giocatrici azzurre, tutte in campo nella prima parte del programma odierno.

Al termine del primo turno di qualificazioni dell’Australian Open sono tre le italiane che continuano il loro cammino. A Sara Errani, infatti, si aggiungono Giulia Gatto Monticone ed Elisabetta Cocciaretto. Eliminata, purtroppo, Martina Di Giuseppe.

Proprio la romana è stata la prima a scendere in campo, opposta all’ex top-50 Margarita Gasparyan. 6-3 4-6 6-2 il punteggio che ha premiato la russa, che malgrado la testa di serie numero 14 è inserita nella zona di tabellone dove la vera favorita è Tsvetana Pironkova, numero 21 del seeding ma con un profilo di maggior spessore anche grazie ai quarti di finale raggiunti allo US Open qualche mese fa.

Cocciaretto, che lo scorso anno riuscì a qualificarsi perdendo soltanto contro Angelique Kerber al primo turno del tabellone principale, ha avuto una giornata abbastanza tranquilla e ha superato 6-3 6-1 Gabriela Ce. La giovane marchigiana, numero 18 del tabellone, avrà al secondo turno la vincente del match tra la belga Marie Benoit e la wild-card australiana Seane Mendez. In un eventuale terzo turno, ci potrebbe essere la coetanea Caty McNally (numero 12) o la vincente del match tra Harmony Tan e Allie Kiick.

Gatto Monticone ha impiegato un game in più per sbarazzarsi di Valentina Ivakhnenko. 6-2 6-3 il punteggio finale e al secondo non avrà di fronte una testa di serie perché Natalia Vikhlyantseva ha perso il derby russo contro Valeriya Savinykh. Chi vincerà approderà al turno decisivo contro Antonia Lottner o Ysaline Bonaventure, tredicesima favorita del seeding.

Tra gli altri risultati, buon esordio per Eugenie Bouchard che ha liquidato 6-3 6-2 la wild card australiana Abbie Myers. Al secondo turno avrà la cinese Yue Yuan, in una zona di tabellone dove è grande favorita per ottenere il pass per Melbourne visto che al terzo turno avrebbe di fronte una tra Yuki Naito e Chloe Paquet.