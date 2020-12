Presentate le Atp Finals di Torino: “Eccezionale ripartenza”

Dopo la conclusione dell’edizione 2020, tenutasi a Londra e vinta dal russo Danil Medvedev, al via il conto alla rovescia per Torino, che ospiterà le Atp Finals per i prossimi cinque anni, dal 2021 al 2025.



Il countdown è, infatti, ufficialmente iniziato, dal 14 al 21 novembre 2021, i migliori 8 giocatori di singolo e le 8 migliori coppie di doppio della classifica Atp, si sfideranno al Pala Alpitour di Torino.



La strada che porterà alla realizzazione della manifestazione, si sottolinea, sarà un lavoro ‘coralè di Governo, Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Turismo Torino a fianco della Federazione Italiana Tennis e l’Atp (Association of Tennis Professionals).



Il giapponese Nitto Denko Corporation si conferma «Title Partner» delle Atp Finals fino al 2025, mentre Intesa Sanpaolo, Host Partner, accoglierà l’evento a Torino.



Tra i Platinum sponsor figurano Lavazza, FedEx ed Emirates con i Gold Partner EA7 Emporio Armani, Rolex e Acqua Valmora ed i Silver Partner Dunlop, Italgas ed Iren.

«Saranno un’eccezionale occasione per la ripartenza dell’Italia e daranno a Torino ed al Piemonte un posto speciale nel cuore degli appassionati del tennis in tutto il mondo». Così il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora, che sottolinea come le Nitto Atp Finals «apriranno una stagione di grande sport internazionale nel nostro Paese». «Il grande lavoro di squadra della Fit, della città di Torino e della regione Piemonte, col sostegno del Governo – conclude – ha reso possibile questo importante risultato».