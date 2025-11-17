È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i […]
17 Nov 2025 11:09 - Extra
United Cup, sorteggiati i gironi: l’Italia di Cobolli e Paolini contro Francia e Svizzera
di Piero Vassallo
È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i 6 gruppi da 3 squadre ciascuno. Passeranno ai quarti di finale le prime di ciascun gruppo e le due migliori seconde. L’Italia potrà schierare Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. A dargli manforte ci saranno anche Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori e Sara Errani. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo C, che si giocherà a Perth, con la Francia di Arthur Rinderknech e Lois Boisson e la Svizzera di Stan Wawrinka e Belinda Bencic. Questa la composizione di tutti i gironi:
GRUPPO A
Stati Uniti, Spagna, Argentina
GRUPPO B
Canada, Belgio, Cina
GRUPPO C
Italia, Francia, Svizzera
GRUPPO D
Australia, Repubblica Ceca, Norvegia
GRUPPO E
Gran Bretagna, Grecia, Giappone
GRUPPO F
Germania, Polonia, Olanda
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
“È più forte di me. Sto tifando Sinner…”. Alla fine, anche Bruno Vespa diventa un ‘carota boy’ e tifa per Jannik Sinner. Il giornalista, conduttore di Porta a Porta e Cinque minuti, si esprime con un tweet durante la finale delle Atp Finals che l’azzurro gioca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il post rappresenta un”inversione […]
Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti […]
Un tifoso speciale per la semifinale delle ATP Finals. Nel penultimo atto del Torneo dei maestri tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, a guardare il fuoriclasse azzurro c’era anche Luciano Ligabue. Un ospite d’eccezione, uno dei tanti grandi nomi che in questi giorni hanno popolato gli spalti della Inalpi Arena. Il rocker di Correggio è stato inquadrato più volte […]
“La stanchezza fisica c’era. Sapevo che era difficile smaltire le battaglie degli ultimi mesi, e specialmente delle ultime settimane, in un giorno, soprattutto perché la partita con de Minaur è stata molto stressante, anche dal punto di vista fisico”. Lorenzo Musetti analizza con grande lucidità la sua sconfitta contro Carlos Alcaraz che gli è costata […]
“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto […]