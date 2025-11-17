United Cup, sorteggiati i gironi: l’Italia di Cobolli e Paolini contro Francia e Svizzera

È appena terminata la stagione ATP e WTA ma manca soltanto un mese e mezzo all’inizio del 2026, che verrà inaugurato dalla United Cup a partite dal 2 di gennaio fino all’11 del mese. La competizione mista per squadre nazionali, in programma in Australia tra Perth e Sydney, ha sorteggiato stanotte il tabellone, definendo i 6 gruppi da 3 squadre ciascuno. Passeranno ai quarti di finale le prime di ciascun gruppo e le due migliori seconde. L’Italia potrà schierare Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. A dargli manforte ci saranno anche Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori e Sara Errani. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo C, che si giocherà a Perth, con la Francia di Arthur Rinderknech e Lois Boisson e la Svizzera di Stan Wawrinka e Belinda Bencic. Questa la composizione di tutti i gironi:

GRUPPO A

Stati Uniti, Spagna, Argentina

GRUPPO B

Canada, Belgio, Cina

GRUPPO C

Italia, Francia, Svizzera

GRUPPO D

Australia, Repubblica Ceca, Norvegia

GRUPPO E

Gran Bretagna, Grecia, Giappone

GRUPPO F

Germania, Polonia, Olanda

