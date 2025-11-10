Tragedia alle ATP Finals, due spettatori morti a causa di un malore

Una terribile tragedia scuote le ATP Finals in corso a Torino. Nella giornata di lunedì due spettatori, in due diversi episodi, hanno perso la vita all’Inalpi Arena a causa di un malore. In mattinata un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco davanti al Fan Village: l’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, trasportato d’urgenza in ospedale ma è deceduto poco dopo il ricovero. La seconda vittima invece è un 78enne, che ha accusato un malore mentre si trovava sugli spalti per assistere al match di Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118, l’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso ma è deceduto poco dopo l’arrivo nonostante i tentativi di rianimazione.

