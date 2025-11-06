Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di […]
06 Nov 2025 11:36 - Extra
Sabalenka affronta Kyrgios: a Dubai torna la battaglia dei sessi
di Redazione
Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di remake del celeberrimo incontro tra Billie Jean King e Bobby Riggs nel 1973, nato da una sfida dell’allora 55enne ex giocatore americano che riteneva il tennis maschile superiore in assoluto rispetto a quello femminile. Quella partita, in realta’ uno delle tre ‘battaglie’, fu vinta dalla King.
Sabalenka è la campionessa in carica di Wimbledon e degli Us Open. Kyrgios, che ha raggiunto il 13° posto, il suo record personale, nel 2016, ha giocato solo cinque partite quest’anno da quando è tornato da un grave infortunio al polso che lo ha tenuto fuori per 18 mesi. I due hanno lo stesso agente. “Nutro grande rispetto per Nick e il suo talento, sono pronta a dare il massimo”, ha detto Sabalenka.”Sono orgogliosa di rappresentare il tennis femminile e di far parte di questa moderna interpretazione di quell’iconico incontro”. “Quando il numero uno al mondo ti sfida, rispondi alla chiamata – ha detto da parte sua Kyrgios -. Nutro un enorme rispetto per Aryna; è una potenza e una vera campionessa. Non mi sono mai tirato indietro di fronte a una sfida, e non sarò a Dubai solo per giocare, ma per far divertire”.
