Djokovic: “La vicenda doping è una nuvola che seguirà Sinner per sempre”

“La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Lo ha detto Novak Djokovic, facendo riferimento al caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, in un’intervista al programma Youtube “Piers Morgan Uncensored” che sarà trasmessa oggi integralmente. Il parallelismo è tra l’accordo che l’azzurro ha fatto con la Wada e che lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi all’inizio del 2025 e le polemiche nate dal rifiuto del serbo di vaccinarsi contro il Covid, che portò alla sua espulsione da Melbourne prima dell’Australian Open 2022.

Nelle scorse ore, Jean-Pierre Verdy – figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping – aveva commentato il caso Sinner affermando che “è stato ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. “Quanto accaduto non è affatto usuale – ha aggiunto Verdy -, ma tanto più potente è lo sportivo, maggiori sono le probabilità di uscirne indenne. Le scuse sono sempre le stesse, ma questa soluzione è praticabile solo per i più grandi. Chiunque altro nella sua situazione sarebbe stato sanzionato con due o tre anni”-

