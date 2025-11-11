Caso Clostebol, nuovo attacco a Sinner: “Chiunque altro sarebbe stato squalificato per 2-3 anni”

“Il caso Clostebol? Sinner ha creato un precedente, qualsiasi altro sportivo sarebbe sanzionato due o tre anni”. Ad affermarlo è Jean-Pierre Verdy, figura chiave nella lotta contro il doping presso l’Agenzia Francese Antidoping, che è stata determinante – ad esempio – nel caso di Armstrong. Il francese ha pubblicato un libro, dopo aver lasciato il suo ruolo nell’organizzazione antidoping, e in un’intervista con La Depeche, ha espresso le sue opinioni sul caso di Jannik Sinner, definito insolito e che potrebbe creare un precedente. “Quanto accaduto non è affatto usuale, ma tanto più potente è lo sportivo, maggiori sono le probabilità di uscirne indenne. Le scuse sono sempre le stesse, ma questa soluzione è praticabile solo per i più grandi. Chiunque altro nella sua situazione sarebbe stato sanzionato con due o tre anni”, ha affermato.

