ATP Finals: Sinner o Alcaraz? i bookmakers dicono Jannik

Anche nell’ultimo appuntamento della stagione, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz confermano la loro superiorità netta. I due fenomeni arrivano in finale dopo un percorso netto nelle prime quattro partite delle Finals, per quella che sarà la quarta finale “importante” consecutiva, dopo gli ultimi tre Slam. Sarà il sedicesimo scontro diretto ufficiale, con lo spagnolo avanti 10-5. Jannik nel 2025 ha vinto solo nella finale di Wimbledon e nell’esibizione di Riad, ma – si legge su Agipronews – è il favorito per i bookmakers nell’ultimo atto dell’anno: si gioca a 1,56 su 888sport e 1,58 su Better il bis a Torino dell’azzurro contro la vittoria del numero 1 del ranking fissata tra 2,35 e 2,40. Per gli esperti sarà Sinner ad aggiudicarsi il primo parziale, opzione offerta a 1,64, mentre il quinto 2-0 consecutivo alle Finals si gioca a 2,55, contro il 4 del 2-0 Alcaraz.

