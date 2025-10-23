Quanto guadagna un campione come Sinner in un anno

Diciamo che non c’è una risposta univoca perché dipende dal numero di vittorie, ma nel 2025 Sinner ha incassato più di 50 milioni di euro in un anno se sommiamo i premi e gli accordi commerciali. Questi numero non interessano solo ai tifosi, ma anche ai bookmaker perché permettono di determinare le quote delle scommesse sportive. Vediamo più nel dettaglio da cosa derivano tutti questi introiti.

Una cifra da capogiro per un grande campione

Sponsor e attività commerciali: siamo intorno ai 50 milioni di euro dalle partnership e dalle iniziative fuori dal campo (base annua attorno ai 30 milioni + bonus legati ai risultati e royalty). In pratica, la parte off-court vale più della metà del totale.

Premi in campo (on-court): il solo montepremi ufficiale in carriera di Sinner ha superato i 49,5 milioni di dollari entro l’autunno 2025. Questo dà un’idea di quanto ogni stagione possa incrementare la somma.

Se mettiamo insieme i due blocchi, superare i 50 milioni annui è molto realistico: il grosso arriva dagli sponsor, poi i premi rifiniscono la cifra.

Le entrate che arrivano direttamente dal campo

Sinner è stato premiato a pioggia fra il 2024 e il 2025 tra i Masters, gli Slam, le Finals e gli appuntamenti extra. Il dato più solido da citare è quello ATP, il contatore ufficiale dei prize money dice 49,59 milioni di dollari in carriera (singolare+doppio). Il grosso è maturato proprio nelle ultime due stagioni, quando ha vinto e giocato tantissimo ad alto livello. A questo si sommano gli incassi non-ATP, per esempio il torneo-esibizione Six Kings Slam in Arabia ha pagato circa 6,5 milioni di dollari al vincitore. Anche questi eventi spostano l’ago della bilancia annuale. Per dare un riferimento, solo vincere le ATP Finals vale un assegno vicino ai 4,9 milioni di dollari se chiudi imbattuto. Queste voci singole possono alzare di parecchio il totale dell’anno successivo, via bonus e visibilità. È chiaro che, le prestazioni influenzano direttamente anche le scommesse tennis, i fan sono sempre pronti a scommettere su uno dei giocatori più forti al mondo perché rappresenta quasi una garanzia.

Il ruolo degli sponsor e perché pagano così tanto

Qui c’è la vera differenza. Secondo un’analisi, le partnership di Sinner garantiscono circa 30 milioni di euro l’anno di base, che arrivano a circa 50 milioni sommando i bonus performance, le royalty e i progetti commerciali. Tra i marchi più visibili ci sono Nike, Head, Gucci, Rolex, Fastweb, Intesa Sanpaolo, Lavazza, Panini, La Roche-Posay, De Cecco, Enervit e altri. Questo portafoglio, cresciuto con i risultati, è il motivo per cui la stima 2025 supera comodamente la soglia dei 50 milioni. Anche le testate economico-sportive italiane hanno incrociato i premi e gli sponsor e sono arrivate a una conclusione simile. Già a metà 2025 il totale tra campo ed extra veniva raccontato come da record per un atleta italiano, con un focus sul boom di accordi commerciali successivi ai trionfi fra il 2024 e l’inizio del 2025.

