“Sinner purosangue italiano con l’accento di Hitler”, bufera sul nuovo singolo di Fedez

Fedez torna a far parlare di sé. A pochi giorni dalla doppia data al Forum di Assago, il rapper pubblica su Instagram un post che sembra voler anticipare un nuovo brano. Alcune barre – ispirate all’attualità più recente – che prendono di mira Elly Schlein, Jannik Sinner, l’assassinio di Charlie Kirk e anche Carlo Acutis, il giovane proclamato santo solo pochi giorni fa. “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”, recita una strofa del testo in cui viene tirato in ballo il numero 2 del mondo. Una frase che ovviamente ha scatenato tante polemiche. Da “Fedez lo preferisco muto” a “Cosa non si dice per un grammo di visibilità”, fino a considerazioni più pesanti ed a valanghe di offese irripetibili. La voce dei social si è presto alzata a condannare il rapper milanese e in difesa di Jannik Sinner.

Nella valanga di post, non manca qualche tocco di ironia – “‘Ma Roger?’ Nooo Jannik, non Federer. Si chiama Fedez! Ah… e gioca bene? Vabbè Jannik, fa lo stesso” -, ma la gran parte attacca direttamente l’artista, accusato di cercare facile pubblicità e attenzione tirando in ballo Sinner e offendendo al contempo tanti italiani, e non solo. “Ha scritto robe rivoltanti. E non è nemmeno la peggiore. Cosa non si fa per un po’ di celebrità”, si può leggere, oppure “In una frase sola insulta sudtirolesi, italiani, austriaci e tedeschi. Complimenti”. “Chiariamo: Hitler non aveva accenti, era proprio austriaco. Sinner è italiano, e parla più lingue”, viene anche sottolineato.

Inevitabili anche raffronti tra il talento del numero 1 del tennis mondiale e quello del cantante, che ne esce piuttosto malconcio. Ci sono anche dei consigli: “Sinner dovrebbe querelarlo e con i soldi del risarcimento costruire campi da tennis per bambini a spese di quel c…”.

Dalla stessa categoria